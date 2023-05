Immobilien-Preisrallye – wie geht es jetzt weiter?

Seit 2013 ist Jahr für Jahr die Menge der für neue Eigentümer verbücherten Immobilien nahezu unaufhaltsam gestiegen. Die steil nach oben zeigende Wachstumskurve der Immobilienverkäufe hat mit dem Jahr 2022 einen Knick bekommen.

Zusätzlich zur Coronakrise, Ukrainekrise und Energiekrise kam die Kreditkrise, weil viele Kaufinteressenten, die vorher mit der gleichen Bonität für die gleichen Immobilien jahrelang Hypothekarkredite erhalten hätten, diese aufgrund verschärfter Vergaberichtlinien der Finanzmarktaufsicht (FMA) plötzlich bei österreichischen Banken nicht mehr erhielten (wohl aber bei ausländischen, beispielsweise deutschen Banken für ihre Immobilie in Österreich).

Kaufwillige setzten auf Abwarten

Dieser Weg zu ausländischem Geld für österreichische Immobilien wurde aber nur von wenigen Kaufwilligen gegangen, die meisten setzten auf Abwarten, oder haben ihren Immobilienkauf-Traum vorerst begraben. Einige der im August in Kraft getretenen Kreditvergabeverschärfungen werden zwar wieder abgemildert (z.B. im Bereich der Zwischenfinanzierung), aber das wird sich frühestens im zweiten Quartal 2023 in den Statistiken niederschlagen.

Damit entspannte sich der Nachfrageüberhang und das Immobilienangebot stieg um rund 40% an, was zu einem Abflachen der Preiskurve geführt hat.

Den REMAX Analysen zufolge bezahlten die Einfamilienhaus-Interessenten in Gänserndorf im Mittel 283.393 EUR für ein Einfamilienhaus im Bezirk Gänserndorf. Im Vergleich dazu liegt der Mittelwert für Österreich bei etwa 352.485 EUR.

Aufgrund der derzeit vorherrschenden Rahmenbedingungen ist auch im Jahr 2023 mit einem weiteren Rückgang bei den Immobilienverkäufen und -preisen zu rechnen.

Fachleute bewerten Ihre Immobilie

Besonders jene Personen, welche schon länger mit dem Gedanken spielen, ihre Immobilie zu verkaufen, gehen nun diesen Schritt, aus Angst eines Wertverlustes ihres Hauses oder ihrer Wohnung. Wir von RE/MAX Eco in Gänserndorf bewerten Ihre Immobilie und klären Sie über mögliche Gefahren und Stolpersteine beim Verkauf Ihrer Immobilie auf und unterstützen Sie in weiterer Folge auch gerne, damit Sie wirklich zum bestmöglichen Preis verkaufen. Kontaktieren Sie die Immobilienexperten in Ihrer Region. Je nachdem wie Ihre Situation ist, finden wir gemeinsam die für Sie passende Lösung. Wir betreuen Sie professionell.

Sie beschäftigen sich momentan mit folgenden Fragen:

Was, wenn das Kümmern ums Haus einfach irgendwann zu viel wird? Wenn das Stiegensteigen zu anstrengend wird? – und die finanzielle Belastung zu groß?

Wenn ein Elternteil gestorben ist und einer bleibt alleine im Haus zurück - z.B. die Mutter. Ist sie dann dort im Haus noch gut versorgt?

Wo findet man eine kleine Wohnung, wo alles Wichtige in der Nähe ist -> Apotheke, Arzt und Supermarkt. Und wie kann so ein Umzug im Alter so reibungslos wie möglich passieren?

Vortrag zum Thema „Wohnen im Alter“

Für all diese und weitere Fragen bekommen Sie Antworten von uns. Am 25. Mai kommen alle Experten rund um das Thema „Wohnen im Alter“ zusammen. Um Sie bestmöglich zu informieren.

Es sprechen Experten über Finanzen, Recht, Bausanierung und wir von Remax Eco beantworten Ihre Fragen rund um Immobilien.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind: am 25. Mai um 18.00 Uhr im Dachgeschoss der Marchfelder Bank in Gänserndorf. Für Verpflegung ist gesorgt! Melden Sie sich am besten gleich an unter ( 02282-60560 oder per E-Mail an office@remax-eco.at.

