Neuer Firmenstandort gesucht?

hr Ansprechpartner für Gewerbeimmobilien

RE/MAX Eco: Als Unternehmer ist globales Denken und Handeln wichtig. Doch globales Denken kann trotz allem kleinkariert sein - nämlich dann, wenn man sein unmittelbares Umfeld nicht miteinschließt. Daher ist es uns als RE/MAX Commercial Mitglied wichtig, Sie in Ihrem regionalen Umfeld vor Ort zu betreuen.

Welche gewerblichen Immobilien vermittelt RE/MAX?

RE/MAX Eco: REMAX Eco vermittelt gewerbliche Immobilien wie Geschäftslokale, Büroflächen, Betriebsgrundstücke und Gewerbeobjekte.

Aber auch Bauträger Projekte werden von uns vollumfänglich betreut. Egal ob es um die „Vor-Projekt-Phase“, die Verwertung oder um die Kommunikation mit den Interessenten geht - die RE/MAX Experten bieten Ihnen ein umfangreiches Maßnahmen-Paket für Ihr Vorhaben an.

Wie hat sich der Markt der Gewerbeimmobilien in 3 Jahren Pandemie entwickelt?

RE/MAX Eco: Nach einer langen Zeit, geprägt durch die Coronapandemie, Lockdown, Home Office, Onlinehandelsboom, Downsizing, Händlersterben muss der Weg zurück in die Gewerbeflächen erst wieder geebnet werden, kein leichtes Unterfangen für Laien. Fachspezifisches Wissen eines Experten ist hier unabdingbar, um eine solide Investitionsentscheidung zu treffen.

Die Entwicklung von RE/MAX Commercial im Jahr 2022 war sehr erfreulich. In Summe konnte die Gewerbe-Sparte in Österreich den Umsatz um stolze +15,0 % gegenüber dem Vorjahr steigern. Ein Verdienst der Expertise von REMAX im Bereich Gewerbeimmobilien.

Haben Geschäftslokale noch eine Zukunft, nach dem Digitalisierungsaufschwung der Pandemie?

RE/MAX Eco: Die Nachfrage nach Geschäftslokalen ist nach Pandemie, Lockdowns, Onlinehandelsboom, Downsizing und Händlersterben gesunken. Sie sind die Ursachen für viele nicht gebrauchte Quadratmeter Ladenlokale. In dieser geänderte Marktsituation ist die Expertise eines Immobilienexperten gefragter denn je, welcher durch seine Marktkenntnis und sein Netzwerk, bestehend aus Banken, Investoren und dergleichen, die idealen Interessenten findet. Aus der Vermietung der Gewerbeflächen unseres letzten Großprojektes, dem Gewerbepark Schloss Raggendorf in Prottes, sind eine Vielzahl an Interessenten nicht zum Zug gekommen und daher immer noch auf der Suche nach der geeigneten Fläche für ihr Gewerbe.

Wobei kann mir REMAX in Bezug auf mein Gewerbe nun behilflich sein?

RE/MAX Eco: Bei Ihren Immobilienprojekten - sei es eine geplante Expansion, Standortverlegung oder Planung einer weiteren Niederlassung oder Investition - denken wir trotzdem gerne über Grenzen hinaus. Aus diesem Grund haben wir ein starkes nationales und kraftvolles internationales Netzwerk im Rücken. So wird aus Ihrem regionalen Experten ein Partner von Welt! Wir als RE/MAX Commercial Partner verstehen uns dabei nicht nur als klassischer Immobilienvermittler. Wir sind Ihr verlässlicher Partner in allen Lebenszyklus-Phasen einer gewerblichen Immobilie.

Sie planen eine Vergrößerung, oder Verkleinerung Ihres Unternehmens oder sind auf der erstmaligen Suche nach dem idealen Standort für Ihre Geschäftsidee?

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie sehr gerne bei Ihrem Vorhaben.