Niederösterreich zieht den anderen Bundesländern davon.

Plus 18,3% Immobilienverkäufe mehr als im ersten Halbjahr begründen einen neuen Rekordwert. Der Bezirk Gänserndorf legt +21 Verbücherungen auf 1.055 drauf.

Der Wert der verkauften Immobilien im Speckgürtel rund um Wien glüht. Dies zeigt sich sowohl in den Immobilienumsätzen als auch Zuwächsen in eben diesen Bezirken.

In Wien zieht der Immobilienmarkt wieder richtig an: +16,4% Immobilienverkäufe wurden im Vergleich zu 2020 laut den RE/MAX-Analysen zufolge verzeichnet.

In den RE/MAX-Berechnungen führen hier die Bezirke Donaustadt, Favoriten und Floridsdorf. Der Wert der verkauften Immobilien in Wien stieg um rund ein Viertel an.

Die Verbücherungszahlen der Grundbuchsgerichte in ganz Österreich zeigen von Jänner bis Juni 2021 trotz Corona einen großen Sprung vorwärts.

In Euro schlägt sich das bei steigenden Preisen mit einem Plus +19,8 % zu 2020 und 2019 nieder.

Im Fünfjahresvergleich 2021 zu 2016 ergibt sich eine Transaktionswertsteigerung von +50,1 % und mehr als eine Verdoppelung seit 2014 (+138,1 %). Grundlage dafür bildet neben Inflation und Preissteigerungen vor allem das Mengenwachstum.

Viele Menschen haben erkannt, dass sie in größeren Wohnungen, in anderen Stadtteilen oder auch auf dem Land leben wollen. Aufgrund vieler Homeoffice-Lösungen ist zahlreichen Kunden die absolute Nähe von Wohn- und Arbeitsort nicht mehr so wichtig wie noch vor der Pandemie, denn für zwei, drei Fahrten ins Büro pro Woche kann die Anfahrt schon wieder etwas länger sein. Zusätzlich sind Immobilen als Anlageform bzw. zur Pensionsvorsorge weiterhin sehr begehrt. All das sind Faktoren, die den Immobilienmarkt gehörig in Bewegung gebracht haben.

