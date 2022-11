Remax Eco schätzt Marktwert

Seit 2013 steigt der Gesamtwert der verkauften Einfamilienhäuser jedes Jahr linear (Ausnahme 2018). In den Jahren 2010 bis 2020 lag die durchschnittliche Teuerung bei Einfamilienhäusern bei einem jährlichen Zuwachs von +5,3 %. 2020 stieg sie auf +8,8 % und 2021 auf +13,5 %, um sich 2022 auf + 13,1 % – auf hohem Niveau, einzupendeln.

Im 5 Jahresvergleich sind die Preise für Einfamilienhäuser im Durchschnitt um +55,5 % gestiegen. Ursache dafür ist u.a. die Angebotsknappheit in den letzten Jahren.

Seit dem Jahr 2019 schrumpft der Einfamilienhausmarkt in Österreich – im ersten Halbjahr 2022 sogar auf das niedrigste Niveau seit 2014. Der Preis für ein Einfamilienhaus in Niederösterreich liegt im Mittel im ersten Halbjahr 2022 bei 285.593 Euro, im Bezirk Gänserndorf bei 276.468 Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das für Eigentümer eine Wertsteigerung von +17,3 % in nur einem Jahr.

Der Traum vom Eigenheim ist realisierbar, aber...

Dass ein Einfamilienhaus für viele Österreicher der absolute Wohntraum ist, ist bekannt. Die Nachfrage hat sich mit Beginn der Pandemie nochmals verstärkt, der Trend zu Homeoffice und Wohnen im Grünen war besonders stark ausgeprägt. Gleichzeitig wurde das Angebot immer weniger und die Preise sind stark gestiegen. Mittlerweile sehen wir am Markt eine Situation, die in den Statistiken noch nicht angekommen ist. Aufgrund von stark steigenden Lebenshaltungskosten, einer Inflation, so hoch wie schon lange nicht mehr, den steigenden Zinsen und den Verschärfungen bei der Kreditbeschaffung, ist die Anzahl der Einfamilienhausinteressenten, die sich einen Kauf auch leisten können, deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig steigt seit drei Monaten das Angebot. Das wird dazu führen, dass es zu einer merklichen Entspannung bei den Einfamilienhauspreisen kommen wird.

Statistik zeigt ein anderes Bild als die aktuelle Realität

Die Verbücherungszahlen von Jänner bis Juni basieren vor allem auf Kaufverträgen von November bis Mai, also einer Zeit mit anderen weltpolitischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen und Aussichten als derzeit. Damals hat so mancher Eigentümer den Verkauf mitunter einfach vor sich hergeschoben – nach dem Motto „Grundbuch statt Sparbuch gilt auch für mich“ – und so das Angebot reduziert. Gleichzeitig rückte aber für viele ein Neubau, aufgrund von angekündigten Finanzierungserschwernissen, Lieferproblemen, fehlenden Facharbeitern und stark gestiegenen Baugrundstückspreisen, außer Reichweite. Nicht wenige Menschen schwenkten auf einen Hauskauf um und die Nachfrage nach bestehenden Einfamilienhäusern stieg weiter an.

Mittlerweile wissen wir vom Markt im dritten Quartal, dass insbesondere Erben jetzt viel schneller reagieren und die Immobilie rasch auf den Markt bringen. Ihr Kalkül dabei: Schnell und professionell bei einer noch relativ guten Wirtschaftslage zu verkaufen und den Erlös rasch in die eigene Wohnsituation investieren zu können, bevor die Inflation die eigenen Pläne noch weiter strapaziert und die Wirtschaftslage die Nachfrage stärker einbrechen lässt.

Sie möchten wissen wie viel ihr Haus nach aktuellen Marktbedingungen wert ist?

Nutzen Sie die einmalige Möglichkeit von REMAX Eco einer kostenlosen Marktwerteinschätzung bis einschließlich 30.11.2022.