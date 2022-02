Erhebliche Preissteigerungen bei Immobilien zu erwarten

Das Jahr 2021 war trotz aller Herausforderungen rund um Covid-19 wieder von einer sehr starken Nachfrage, einem in vielen Regionen knappen Angebot, von fehlenden attraktiven alternativen Geldanlagemöglichkeiten und einem weiterhin historisch niedrigen Zinsniveau geprägt.

Diese Rahmenbedingungen haben in Summe zu deutlichen Preisanstiegen geführt. Das Angebot an Immobilien steigt auch 2022 kaum, gleichzeitig nimmt die Nachfrage jedoch erheblich zu. Somit zeigt der Preistrend bei Wohnimmobilien stark nach oben. Am stärksten nachgefragt sind Baugrundstücke, Wohnobjekte in Einzellagen, Einfamilienhäuser und Wochenendhäuser, also Immobilien mit mehr Distanz zum Nachbarn.

Preisvorschau garantiert Hochspannung

Die Preisvorschau für den Immobilienmarkt Niederösterreich für 2022 garantiert mit +6 % Hochspannung in der Wertentwicklung für Einfamilienhäuser. Für Einfamilienhäuser wird ein Plus von 6,3 % erwartet. Für Baugrundstücke wird die Preiskurve auf +9,8 % für 2022 steil nach oben ziehen. Preise für Eigentumswohnungen in zentralen Lagen sollen um +5,7 % ansteigen.

Besonders im Speckgürtel von Wien haben die Bauaktivitäten merklich zugenommen, weil die Grundstückspreise in der Bundeshauptstadt auch für viele Bauträger nicht mehr erschwinglich sind und sie daher in das Umland ausweichen.

Mit verbesserten Verkehrsanbindungen steigt auch die Bereitschaft der Bevölkerung, in den Speckgürtel zu ziehen.

Die Preise für Einfamilienhäuser sind im Speckgürtel enorm gestiegen. Einfamilienhäuser unter 300.000 Euro finden sich im Wiener Speckgürtel kaum mehr.

Der Speckgürtel wächst ständig weiter und umfasst mittlerweile bis zu 40 Kilometer. Im Westen reicht er bis Tulln, Korneuburg, Stockerau, im Norden bis Wolkersdorf und Groß Enzersdorf, im Süden bis Baden und im Osten bis nach Hainburg.

RE/MAX-Empfehlungen für das Jahr 2022

Hausbesitzer, die jetzt verkaufen wollen, haben aktuell hervorragende Chancen. Ob ein Trauerfall, eine Trennung, eine Übersiedlung oder die im Alter vielleicht zu mühsame Instandhaltung der Grund ist oder einfach die Überlegung, bei bestem Wind maximal Kapital aus dem Betongold zu schlagen, um den Lebensabend in vollen Zügen genießen zu können – die Nachfrage ist einmalig gut, die Finanzierbarkeit für die Käufer immer noch sensationell und die Konkurrenz am Markt überschaubar. Mit einer professionellen Vermarktungsstrategie und einer optimierten digitalen Preisfindung können Profis nicht nur einen, sondern den für den Eigentümer bestmöglichen Käufer finden.