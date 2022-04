Unterwegs mit dem nostalgischen Wein- und Genusszug

Auf den 40 Kilometern Strecke pendelt der Zug gemächlich zwischen den sonnenverwöhnten Weingärten des Weinviertels und den Wäldern und Teichen des Waldviertels und bietet vor allem eines: Entschleunigung pur.

Die klassische Garnitur des Reblaus Express setzt sich aus tannengrünen Nostalgiewaggons mit offenen Plattformen zusammen, die von einer historischen Diesellokomotive gezogen werden. Im mitgeführten Fahrradwaggon werden Räder gerne kostenlos transportiert (Vorreservierung empfohlen). Die Kombination aus Zugfahrt und einer sportlichen Tour entlang des Reblaus Express Radwegs ist besonders reizvoll. Das große Highlight und immer mit an Bord ist der Heurigenwaggon: Winzer*innen aus der Region verwöhnen die Gäste darin mit süßen und pikanten Köstlichkeiten, erfrischenden Getränken und edlen Weinen.

Zahlreiche touristische Geheimtipps liegen an der Strecke des Reblaus Express und laden zum Entdecken und Verweilen ein. So findet man in diesem Landstrich die kleinste Stadt Österreichs, die besterhaltenen Stadtmauern und die einzige Perlmuttmanufaktur des Landes. Die Kombination aus Naturerlebnis, Kulinarik, Weingenuss, Brauchtum und Kultur macht die Fahrt mit dem Reblaus Express stets zu einem Erlebnis.

Saison 2022

Der Reblaus Express ist von 30. April bis 1. November an Samstagen, Sonn- und Feiertagen unterwegs. Neu: Zusätzlich verkehrt er in der Saison 2022 jeweils freitags von 8. Juli bis 2. September sowie an allen Fenstertagen während der Saison.

Saisonkarte: 50 Prozent Frühbucherbonus

Jetzt kaufen und zum halben Preis reisen – und das eine ganze Saison lang. Im Aktionszeitraum bis 31. Mai ist die Reblaus Express-Saisonkarte im Niederösterreich Bahnen Infocenter oder direkt im Zug zum attraktiven Frühbuchertarif (minus 50 Prozent auf den Normalpreis) erhältlich.

Kombiangebot: Retzer Erlebniskeller

Mit dem Reblaus Express die Retzer Erlebniskeller entdecken. Das Labyrinth aus Röhren und Stollen wurde vor Jahrhunderten bis zu 20 Meter tief in den Meeressand gegraben und bildet heute den größten Weinkeller Österreichs.

Tickets & Information

Alle Informationen zum Reblaus Express gibt es unter www.reblausexpress.at. Tickets sind im Niederösterreich Bahnen Webshop sowie direkt im Zug erhältlich. Reservierungen von Sitz- und Fahrradstellplätzen nimmt das Niederösterreich Bahnen Infocenter gerne entgegen.

Kontakt

Niederösterreich Bahnen Infocenter

T: +43 (0) 2742 360 990-1000

M: info@niederoesterreichbahnen.at