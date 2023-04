Absicherung für den Partner

Wie kann ich meinen Lebenspartner absichern?

Immer häufiger kommen Mandanten zu mir und stellen mir diese oder ähnliche Fragen. Oftmals leben Personen schon jahrelang als Lebensgefährten zusammen, möchten jedoch aus den unterschiedlichsten Gründen nicht heiraten. Meistens gibt es auch Kinder aus Vorbeziehungen. Viele Herrschaften treten mit dem Wunsch an mich heran, dass sie ihren Lebenspartner, im Falle des eigenen Todes gern abgesichert sehen würden.

„Recht - einfach erklärt!“– der Podcast mit Dr. Helga Rettig-Strauss Foto: Rettig-Strauss

Ich bin der Ansicht, dass für diesen Problemkreis die Errichtung eines Testaments und/oder die Errichtung einer Vorsorgevollmacht die wichtigsten Instrumente sind.

Bei der Errichtung eines Testaments kann man seine Wünsche ganz genau niederschreiben und den Lebenspartner in unterschiedlichem Umfange absichern. Zu denken wäre zum Beispiel an ein Wohnungsgebrauchsrecht, das wahlweise im Grundbuch eingetragen werden könnte. Eine weitere Möglichkeit wäre etwa die Anordnung, dass der Lebensgefährte einen Geldbetrag bekommt, bestimmte Gegenstände an diesen auszufolgen sind oder dergleichen.

Spezielle Wünsche werden berücksichtigt

Ganz besonders wichtig ist es mir, in diesen Angelegenheiten auf die speziellen und individuellen Wünsche meiner Mandanten einzugehen. Jede Lebens- oder familiäre Situation und jede persönliche Geschichte ist unterschiedlich und daher ist auch unterschiedlichsten Anforderungen und Wünschen Rechnung zu tragen.

Viele meiner Mandanten möchten sich auch absichern, falls Krankheit, Demenz oder dergleichen es unmöglich machen sollte, eigene Entscheidungen zu treffen.

Aus meiner Sicht ist die Errichtung einer Vorsorgevollmacht hierfür das richtige rechtliche Instrument. Man kann zu einem Zeitpunkt, zu welchem man noch voll entscheidungsfähig ist, für die Zukunft festlegen, wer sich im Falle des Falles kümmern beziehungsweise wer rechtsverbindlich entscheiden können soll. Auch hier ist es mir ganz besonders wichtig sowohl dem Vollmachtnehmer als auch dem Vollmachtgeber umfassende Belehrung zukommen zu lassen, damit man beruhigt und mit einem Gefühl abgesichert zu sein weiterleben kann.

Sollten Sie in einer ähnlichen Lebenssituation sein, zögern Sie nicht sich an uns zu wenden, damit wir, gemeinsam mit Ihnen, die für Sie passendste Lösung erarbeiten können.