Wo darf gebaut werden

Grundsätzliches ist in der Raumordnung zu lesen. § 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes definiert sie als vorausschauende Gestaltung eines Gebietes zur Gewährleistung der bestmöglichen Nutzung und Sicherung des Lebensraumes. Bedachtnahme zu nehmen sei auf die natürlichen Gegebenheiten, Erfordernisse des Umweltschutzes sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedürfnisse seiner Bewohner, aber auch Sicherung der lebensbedingten Erfordernisse, insbesondere zur Erhaltung der physischen und psychischen Gesundheit, vor allem Schutz vor Lärm, Verunreinigungen der Luft, des Wassers oder des Bodens.

Überörtlich hat die Landesregierung Raumordnungsprogramme aufzustellen. Über die örtliche Raumplanung lenkt die Gemeinde die Nutzung der Flächen im Gemeindegebiet. Sie hat durch Verordnung ein örtliches Raumordnungsprogramm aufzustellen. Dieses hat auch einen Flächenwidmungsplan zu enthalten.

Wenn ein Grundstück im Bauland liegt, bedeutet dies aber noch nicht, dass es auch bebaut werden darf. Ein Bauplatz ist ein Grundstück im Bauland, das besondere Kriterien aufweisen muss, etwa wenn es hierzu erklärt wurde, schon vor 1989 nach damals geltenden Vorschriften Bauplatzeigenschaft besaß oder mit einem bewilligten Gebäude oder Gebäudeteil bebaut war, oder aus einem Bauplatz entstanden ist.

Auch bei Grünland gibt es Widmungsarten. Je nach Art dürfen auch Bauwerke errichtet werden, etwa für die Ausübung der Land- und Forstwirtschaft, die Befriedigung des Wohnbedürfnisses des Betriebsinhabers oder das Einstellen von Reittieren.

Welcher Plan regelt was

Der Flächenwidmungsplan zeigt die Untergliederung des Gemeindegebietes in Bauland, Grünland und Verkehrsflächen. Grundlage ist der Katasterplan mit Grundstücksgrenzen und -nummern. Das Plandokument gilt nach behördlicher Genehmigung als rechtsverbindlich und ist eine Gemeindeverordnung. In den Flächenwidmungsplan kann bei den Gemeindeämtern von Jedermann Einsicht genommen werden. In größeren Gemeinden ist der Flächenwidmungsplan oft mit einem Bebauungsplan kombiniert.

Ziele für den Flächenwidmungsplan sind etwa, die Inanspruchnahme des Bodens für bauliche Nutzungen aller Art auf ein unbedingt erforderliches Ausmaß zu begrenzen ; bei der Neuwidmung von Bauland dessen Erschließung durch funktionsgerechte öffentliche Verkehrsflächen vorzusehen und eine ordnungsgemäße Wasser- sowie Abwasserentsorgung sicherzustellen . Außerdem ist für Wohnbauland eine ausreichende Vorsorge für Freizeit- und Erholungseinrichtungen durch Widmung geeigneter Flächen zu treffen und eine blockweise Trennung von Betriebs- und Wohngebieten durch Verkehrsflächen und/oder Grüngürtel sicherzustellen.

Widmungen sind: Bauland, Grünland und Verkehrsflächen. Bauland wird unterteilt in Bauland-Wohngebiet, -Kerngebiet, -Betriebsgebiet, -Industriegebiet, -Agrargebiet, -Sondergebiete und Einkaufszentren. Bauland-Wohngebiete sind solche, die für Wohngebäude und die dem Bedarf der dort wohnenden Bevölkerung dienenden Gebäude sowie für Betriebe bestimmt sind, die in das Ortsbild einer Wohnsiedlung eingeordnet werden können und keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm- oder Geruchsbelästigung verursachen.

Der Bebauungsplan hat die Funktion, die Umsetzung der örtlichen Raumplanung zu ermöglichen. Hier sind die Regeln für die Bebauung und die Verkehrserschließung festzulegen, wobei auf Ortsbildgestaltung und die Umwelt Rücksicht zu nehmen ist. Die Gemeinden können mit diesem Instrument – durch Gemeindeverordnungen – die gewünschte Nutzung eines Areals bestimmen. Der Bebauungsplan besteht aus dem Wortlaut der Verordnung , den dazugehörigen Plandarstellungen und der Legende . Wenn ein Bebauungsplan erstellt ist, hat er jedenfalls zu enthalten: Straßenfluchtlinien, Bebauungsdichte, Bauweise und Bauhöhe.

Die NÖ Bauordnung regelt grundsätzlich das Bauwesen im Land in rechtlicher Hinsicht, während die technischen Ausführungsbestimmungen in der Bautechnikverordnung (NÖ BTV) normiert sind. Zuständige Baubehörde ist der Bürgermeister/ Magistrat (1. Instanz) beziehungsweis der Gemeinderat/ Stadtsenat (2. Instanz).

Rückwidmungen werden in Fachkreisen kritisch gesehen, nicht nur wegen eines erheblichen Eingriffs in Eigentumsrechte. Nach § 17 Raumordnungsgesetz etwa darf aber die Gemeinde bei Neuwidmung von Bauland eine Befristung von fünf Jahren festlegen.

Grundsätzlich gilt: Umwidmungen erfordern eine Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes . Der Entwurf muss sechs Wochen im Magistrat zur Einsicht aufliegen. Dies ist öffentlich kundzumachen. In dieser Frist hat jedermann das Recht, schriftlich Stellung zu nehmen. Die im Gemeinderat beschlossenen Verordnungen sind der Landesregierung vorzulegen. Reagiert die Landesregierung nicht mit einem Versagungsgrund, tritt nach 6 Monaten die Genehmigung der Landesregierung ein.