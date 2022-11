Endspurt auf der Baustelle

Das Wetter präsentiert sich wie bestellt, die Arbeit geht mit voller Kraft voran bei Mühlbach-Ost an dem Herbsttag, als Landesrat Martin Eichtinger anstiefelt, um sich mit Alpenland-Obfrau Isabella Stickler die Arbeit vor Ort anzusehen. Und damit auch die NÖN die Chance hat auf einen Einblick in Niederösterreichs derzeit größte Wohnbaustelle.

Mehrere Blöcke sind im Osten der Stadt aus dem Boden gewachsen, mit insgesamt 330 Wohnungen, 260 davon für Alpenland. Mehr als 70 Prozent sind bereits vergeben. Anfang März sollen hier die Bewohnerinnen und Bewohner einziehen. Bis dahin sind noch zahlreiche Gewerke bei der Arbeit. Im hinteren Teil ist teilweise noch der Rohbau zu sehen.

Vor einem Gemeinschaftsbau in einem der Höfe wird gerade betoniert, berichtet ein Handler-Bau-Mitarbeiter von seinen ersten beiden Lehr-Monaten. Rund zwei Meter Material mit Erde liegen über der Garage mit 429 Plätzen, erzählt Alpenland-Projektleiter Paul Pfoser nach dem Bagger-Test. Damit seien Bäume kein Problem für die Begrünung der insgesamt sieben Höfe.

Details seien auch von den Menschen bestimmt worden, die hier wohnen werden. Diese hat die Caritas Wien bereits zusammengebracht, um in dem „echten Wohnquartier“, so Stickler, die Nachbarschaftsbildung zu unterstützen.

Steckdosen und Fassade in kurzer Zeit

Vor dem Winter werden die letzten Fassaden hochgezogen, was pro Gebäude rund zwei Wochen dauert, schildern die Radic-Bau-Arbeiter. Innen sorgt indessen ein Klenk & Meder-Lehrling im dritten Lehrjahr für die Endmontage von Schaltern und Steckdosen. Eine halbe Stunde bis Stunde braucht er dafür pro Wohnung, erzählt er.

Rund 90 bis 110 Menschen arbeiten derzeit auf der Großbaustelle, weiß Bauleiter Patrick Kirchberger von Handler Bau. Für die nächsten sechs Wochen klebt ein genauer Plan für alle Gewerke an seiner Container-Wand. Für Auftraggeberin Isabella Stickler ein Erfolgsrezept, um bei den verschiedenen Arbeiten Verzögerungen zu vermeiden.

Geht der Plan auf, ist heuer alles so weit fertig und die ersten Menschen werden von der neuen Bushaltestelle Mühlbach-Ost in ihr neues Heim spazieren oder auf dem rundherum angelegten Radweg anradeln. Und auch die neue Ampel an der Kreuzung vor der Einfahrt wird dann auf Grün stehen.