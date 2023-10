Erfolgsgeschichte Weinviertel DAC Reserven

Gut zehn Prozent des Weinviertel DAC stammen mittlerweile aus den beiden Spitzenkategorien Reserve und Große Reserve. „Dieser hohe Anteil zeigt auf, dass diese kraftvolleren Varianten des typischen Weinviertler Weines bei Weingenießern und Gastronomie sehr gut etabliert sind. Jetzt ist die beste Zeit für diese Speerspitze der Weinviertler Weinqualitäten, denn sie entfalten ihren großartigen Geschmack besonders zu den schmackhaften Festtagsgerichten und den Klassikern der Herbstküche, ihr Reifepotential ist enorm“, führt Maria Obermayer, Geschäftsführerin des Regionalen Weinkomitees Weinviertel aus.

„Eine wertvolle Bereicherung für glückliche Momente beim gemeinsamen Feiern sind die Weinviertel DAC Reserven.“ Foto: Regionales Weinkomitee Weinviertel Martina Siebenhandl

Das Weinviertel, laut einer aktuellen Studie das bekannteste Weinbaugebiet Österreichs, ist die größte Herkunft des Grünen Veltliners weltweit sowie auch die Heimat des ersten österreichischen Weins mit der geschützten Herkunftsbezeichnung DAC: Trocken ausgebauter Grüner Veltliner wird seit dem Jahrgang 2002 in der so typisch weinviertlerischen, pfeffrig-frischen Variante als Weinviertel DAC, dem immer echten Grünen Veltliner vermarktet. Seit dem Jahrgang 2009 gibt es die füllig-würzige Spielart Weinviertel DAC Reserve und seit dem Jahrgang 2020 die Große Reserve, die sich durch Schmelz und dichte Struktur auszeichnet. Höchste Qualität, reife Leistung Die Weinviertel DAC Reserve kommt frühestens ab dem 15. März nach der Ernte in den Verkauf, ist trocken ausgebaut und muss mindestens 13,0 Volumenprozent Alkohol aufweisen. Stilistisch ergänzt wird sie von der Großen Reserve, die zumindest 200 Tage länger im Weinkeller ruht, bevor sie zur Prüfung eingereicht werden darf – ihr Verkauf startet also frühestens ein Jahr nach der Ernte. Mindestens vier von sechs Koster müssen zustimmen, dass der Wein in sensorischer Hinsicht den hohen Anforderungen entspricht.

Für beide Reserve-Typen ist eine Reifung im Holzfass erlaubt, doch moderat, denn die Gebietstypizität soll auf keinen Fall überdeckt werden. Eine zarte Botrytisnote ist zulässig, da die Trauben oft spät geerntet werden. Charakteristisch sind zudem dichte Struktur und kraftvoller Körper, welche die Reserve-Weine lagerfähig machen. Hans Setzer, Weinviertler Winzer und Vorsitzender des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, freut sich über das große und noch immer wachsende Interesse auch in der Gastronomie: „Die Weinviertel DAC Reserven sind Langstreckenläufer und zeigen oft erst nach einigen Jahren Flaschenreife ihr volles Potenzial. Besondere Momente oder Feste mit Freunden und Familie sind der richtige Moment, um diese Schätze zu genießen!“