Neuigkeiten aus dem Land um Laa.

STAATZ: Die große Musicalproduktion „Sister Act“ auf der Felsenbühne musste, so wie „Musical unter Sternen“, nochmals auf 2022 verschoben werden. Dafür wird unter „The Show must go on“ eine große Open Air-Musicalshow an sechs Terminen von 23. Juli bis 7. August das Publikum verzaubern. Und am 8. August laden drei großartige Künstler und die Tom Henkes Big Band nach Las Vegas ein. www.felsenbuehne-staatz-at

KIRCHSTETTEN: Vom Maulpertsch-Saal in den Ehrenhof des Schlosses zieht heuer die Opera Buffo „Il Signor Bruschino“ mit sieben Vorstellungen von 29. Juli bis 14. August.

Ebenfalls auf dem Programm stehen die großen Open Air-Konzerte mit geballter Klangkraft der Orchester „Symphonic Rock 4.0“ am 18.8., „Brass Philharmonic“ am 20. 8. und „Klassik unter Sternen XI“ am 21.8.

www.schloss-kirchstetten.at