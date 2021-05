LOOSDORF: Liebhaber von ausgefallenen Kunstobjekten werden beim Anblick des 1,60 Meter großen und 45 Kilo schweren Nussknackers ihre Freude haben. Der Künstler Karl Schuppler gestaltete diesen aus Ausdehnungsgefäßen und Abfallmaterialien. Für den alljährlich stattfindenden Adventmarkt in Loosdorf wurde Schuppler angesprochen, ob er nicht etwas Originelles gestalten möchte.

Werbung



„Zuerst dachte ich ja an einen Schneemann, aber dann wurde es doch ein Nussknacker. Aber da nicht rechtzeitig fertig geworden bin und der Adventmarkt abgesagt wurde, steht er jetzt seit Anfang Mai auf der Onlineverkaufsplattform willhaben.at zum Verkauf“, erzählt schmunzelnd Schuppler. Dass das Datum mit dem 181. Geburtstag des berühmten Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowsky zusammenfällt, der das gleichnamige Märchen-Ballett komponiert hat - das ist Zufall.



Aber der Künstler reagierte rasch und so kann man in seinem Garten derzeit auch Musik von Tschaikowsky hören. Interessenten für den Nussknacker, der mit 1.000 Euro auf Verhandlungsbasis angeboten wird, haben sich zwar noch nicht gemeldet, aber Johann Peham, der Besitzer des Nussknackermuseums in Krummnußbaum hat bereits mit dem Künstler Kontakt aufgenommen.

Kultur im Sommer



Die große Musicalproduktion auf der Felsenbühne wurde verschoben, doch „The Show must go on“.





Rolf Bock

STAATZ: Die große Musicalproduktion „Sister Act“ auf der Felsenbühne musste, so wie „Musical unter Sternen“, nochmals auf 2022 verschoben werden. Dafür wird unter „The Show must go on“ eine große Open Air-Musicalshow an sechs Terminen von 23. Juli bis 7. August das Publikum verzaubern. Und am 8. August laden drei großartige Künstler und die Tom Henkes Big Band nach Las Vegas ein. www.felsenbuehne-staatz-at

Werbung



KIRCHSTETTEN: Vom Maulpertsch-Saal in den Ehrenhof des Schlosses zieht heuer die Opera Buffo „Il Signor Bruschino“ mit sieben Vorstellungen von 29. Juli bis 14. August.

Ebenfalls auf dem Programm stehen die großen Open Air-Konzerte mit geballter Klangkraft der Orchester „Symphonic Rock 4.0“ am 18.8., „Brass Philharmonic“ am 20. 8. und „Klassik unter Sternen XI“ am 21.8.

www.schloss-kirchstetten.at

Wandern mit Blick ins weite Land

Neuer Rundwanderweg - Engagierte Gruppe schloss Lücke im Wegesystem: Buschberg kann jetzt umrundet werden.

BUSCHBERG: „Den Großteil des Weges gab es schon länger. Aber der endete dann im Nichts“, erzählt Manfred Schulz, Bürgermeister von Gnadendorf, in dessen Burgfried der Gipfel des höchsten Berges des Weinviertels fällt.

Werbung



Unter engagierter Mitarbeiter einer Gruppe von Männern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Wege rund um die Buschberghütte zu pflegen, wurde diese Lücke jetzt geschlossen. Dank von rund 600 Metern neuer Wanderweg ist ein gemütlicher Rundwanderweg um den Gipfel entstanden, der auch schon intensiv von den Spaziergängern genutzt wird.

Der Lückenschluss erfolgte auf Gemeindegrund, die half mit dem Bagger auch mit, dass die Trasse des Weges abgegraben bzw. angeschüttet werden konnte. Und jeder Baum der da auf dem neuen Weg stand, wurde vom Team rund um Herbert Hauser diskutiert, ob er tatsächlich umgeschnitten werden muss – meist wurde einfach der Weg verrückt.

Insgesamt 2,5 Kilometer ist der Rundwanderweg lang, bei einem Platzerl mit ausgezeichneter Fernsicht in das Land um Laa wurde mit einer Bank versehen, ein weiter Rastplatz wurde bei der Felssteilwand einige hundert Meter weiter errichtet. Ein Kuriosum entlang der Strecke: Die ehemalige Skipiste am Buschberg, Betonblöcke erinnern noch an die Masten des Liftes. Heute nutzten Mountain Biker die Piste, um einen herausfordernden Anstieg zu fahren. Und als Abschluss lockt dann dem Wanderer ein kühles Getränk in der Buschberghütte, der niedrigst gelegenen Alpenvereinshütte Österreichs.

Die Gruppe um Herbert Hauser kümmert sich seit zwei Jahren um die Pflege der Wege am Buschberg.

Der Buschberg

Das Ausflugsziel Buschberg ist 491 Meter hoch und höchste Erhebung des Weinviertels.

Haus für Dorfgemeinschaft

PATZENTHAL: Noch vor elf Jahren fristete die Alte Schule in Patzenthal ein ärmliches Dasein, denn Schulbetrieb gab es hier schon seit Jahren nicht mehr. Doch dann wurde mit der Gründung des Vereines „Verein zur Erhaltung und Förderung der Dorfgemeinschaft Patzenthal“ fast das ganze Dorf aktiv und viele halfen tatkräftig mit, um das Gebäude zu sanieren.

Werbung

Mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Stronsdorf und des Landes NÖ wurden in Eigenregie Fenster getauscht, Installateur- und Elektrikerarbeiten durchgeführt sowie neue Fliesen verlegt. Es folgten eine Trockenlegung und eine thermische Sanierung und im Verein erfolgte nach fünf Jahren ein Generationenwechsel, wobei auch das neue Team an der Renovierung des Gebäudes mithalf. Teile der Fassadenerneuerung wurden aber an eine Firma übergeben.

Im März wurde ein neuer Sanierungsabschnitt gestartet. Aufgrund von Nässe und Schimmel war der Keller der Volksschule nicht mehr verwendbar. Unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen wurden von Vereinsmitgliedern die Wände abgeschlagen und der Boden ca. 50 cm ausgehoben. Mithilfe von Drainagerohren soll der Keller nun trocken bleiben und als Lagerräume oder auch gemeinsame Heizung für Feuerwehr und Schule genutzt werden. Zu Recht kann die Patzenthaler Bevölkerung stolz auf die Aktivitäten des Vereines sein und so wird hier viel traditionelles Brauchtum im Jahreskreis gefeiert. Die 110 Jahr Feier ist im Sommer im Juli oder August geplant.