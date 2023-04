Was mache ich mit meiner Immobilie im Alter?

Der Weg zur Entscheidung

Jeder ist seines Glückes Schmied - doch die Wirklichkeit sieht oft so aus: Es ist nicht möglich, auf Reisen zu gehen oder mit dem Golfspiel zu beginnen. Viele Verpflichtungen binden die Zeit, die man lieber am Meer oder bei einem neuen Hobby verbringen würde.

Falls Sie zu diesen Menschen gehören: Was hält Sie davon ab, das Haus im verdienten Ruhestand zu genießen? Ist es das Haus, das ständige Wartung braucht, und der große Garten, der gepflegt sein will? Fließt das Urlaubsgeld in die Erhaltung von Flächen, die Sie eigentlich gar nicht nutzen? Wann haben Sie sich das letzte Mal einen Herzenswunsch erfüllt?

Hausmeister oder Eigentümer?

Sie selbst sind der Mensch, auf dessen Bedürfnisse Sie achten sollten. Falls Ihr Haus zur Last wird, dann überlegen Sie bitte: Ist es den Aufwand wert - oder wäre ich glücklicher mit weniger Arbeit, und dafür Freizeit? Rund um Immobilien stellen sich viele Fragen: Wollen Sie Ihr Eigentum jemandem vererben? Haben Sie ein Haus, eine Wohnung, ein Grundstück und wollen Sie wissen, welchen Wert es hat? Sie überlegen Ihre Immobilie zu verkaufen? Wir bewerten Ihre Immobilie und klären Sie über mögliche Gefahren und Stolpersteine beim Verkauf Ihrer Immobilie auf und unterstützen Sie in weiterer Folge auch gerne, damit Sie wirklich zum bestmöglichen Preis verkaufen.

Kontaktieren Sie die Immobilienexperten in Ihrer Region. Wir beraten Sie gern persönlich in allen Angelegenheiten rund um Immobilien und einen gesicherten Lebensabend. Je nachdem wie Ihre Situation ist, finden wir gemeinsam die für Sie passende Lösung. Wir betreuen Sie professionell – so können Sie sichergehen, dass Sie im Fall eines Verkaufs auch den besten Preis für Ihr Eigentum erhalten.

Wenn das Eigenheim zur Belastung wird

Was, wenn das Kümmern ums Haus einfach irgendwann zu viel wird? Wenn das Stiegensteigen zu anstrengend wird? – und die finanzielle Belastung zu groß?

Wenn ein Elternteil gestorben ist und einer bleibt alleine im Haus zurück - z.B. die Mutter. Ist sie dann dort im Haus noch gut versorgt?

Wo findet man eine kleine Wohnung, wo alles Wichtige in der Nähe ist -> Apotheke, Arzt und Supermarkt.

Und wie kann so ein Umzug im Alter so reibungslos wie möglich passieren?

Exklusiver Vortragsabend

Für all diese und weitere Fragen bekommen Sie Antworten von uns. Am 25. Mai kommen alle Experten rund um das Thema „Wohnen im Alter“ zusammen. Um Sie bestmöglich zu informieren.

Es sprechen Experten über Finanzen, Recht, Bausanierung und wir von Remax Eco beantworten Ihre Fragen rund um Immobilien.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind: am 25. Mai, 18 Uhr im Dachgeschoss der Marchfelder Bank in Gänserndorf. Für Verpflegung ist gesorgt!

Melden Sie sich am besten gleich an unter ( 02282-60560 oder per E-Mail an office@remax-eco.at.

Wir freuen uns auf Sie!