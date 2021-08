Im Spätsommer und Herbst gibt es auf der Schallaburg einiges zu entdecken:

Das goldene Licht taucht den Großen Arkadenhof mit den einmaligen Terrakotten in eine Atmosphäre mit südlichem Flair; „Die Ausstellung 2021 "Sehnsucht Ferne - Aufbruch in neue Welten" greift auf, was vermutlich viele von uns in sich tragen: den magischen Moment des Aufbrechens.” sagt Kurt Farasin, Künstlerischer Leiter der Schallaburg.

Bis heute faszinieren uns die großen Geschichten von Entdeckerinnen und Reisenden. Für Europa gibt es viele Motive aufzubrechen und auch im Schlossgarten setzt sich die Sehnsucht Ferne fort, denn ohne die Entdeckerinnen und Forscher wären viele heimische Pflanzen weder in unseren Gärten noch in unseren Mahlzeiten zu finden; Die Sehnsucht nach historischer Ferne kann beim Bogenschießen in der Schießstatt aus der Renaissance gefunden werden; Erholung findet sich im Schatten des Apfelhains und das Kulinarische bringt die Ferne so Nah.

Tomaten und Mais leuchten im Nutzgarten mit Dahlien und Sonnenblumen um die Wette. Wie in der Renaissance üblich, wird auch im Schallaburg-Nutzgarten zwischen Nahrungsproduktion und Zierde nicht unterschieden. Hier findet sich einiges Obst und Gemüse, das erst durch die Expeditionen in die Ferne bei uns heimisch werden konnte.

Und auch im gestalteten Garten-Teil hinter den Paradiesmauern finden sich die südlichen Einflüsse, die vermutlich Hans Wilhelm von Losenstein von seiner Kavaliersreise mit nach Niederösterreich brachte.

Ob es die Zitruspflanzen damals im Winter auch schon in einem Gewächshaus so komfortabel hatten? Der Kryptoportikus, der den Renaissancegarten mit wunderbarem Blick auf die über 1.000-jährige Geschichte der Schallaburg begrenzt, könnte man als Vorgänger der späteren Orangerien bezeichnen.

Mehr über die Geschichte des Schallaburg-Gartens gibt es jeden Donnerstag und Samstag um 15 Uhr in der historische Gartenführung zu erfahren.

Übrigens gab es schon in der Renaissance einen Handel mit exotischen Pflanzen und Samen, die von Entdeckern und Weltreisenden auf ihren Streifzügen durch die Ferne eingesammelt wurden. Alexander von Humboldt brachte beispielsweise eine Wildtomate aus Lateinamerika mit bzw. sendete das Saatgut von Venezuela an den botanischen Garten in Berlin – diese und weitere Tomatensorten aus der Ferne sind im Nutzgarten zu finden.

Und auch die Faszination für seltene Grün- und Schwarzblüher war in der Renaissance groß - schließlich wollte man die Natur in all ihrer Farbenpracht in den neuentstehenden Ziergärten haben und auch heute findet man solche Pflanzen wieder auf der Schallaburg. Im typischen Renaissance-Beet wurden die Stars von Übersee in Szene gesetzt und mit Kräutern eine Bühne bereitet.

Der Apfelhain spendet an den seltener werdenden heißen Sommertagen angenehmen Schatten. Liegestühle und Sessel dürfen nach Belieben mit auf Sonnen- bzw. Schattensuche genommen werden.

In der Abgeschiedenheit und Ruhe hinter den Gartenmauern lässt sich mit Blick auf das Schloss herrlich in einem Buch schmökern oder einfach Ruhe und Natur genießen. Sollte der Lesestoff ausgegangen sein, bietet der Shop (historische) Reiseliteratur, auch von weiblich geprägten Expeditionen.

Den Äpfeln aus dem Schloss-Garten kann man auch im Restaurant begegnen. Die natürlich angebauten Früchte werden zu Apfelstrudel und anderen Speisen verarbeitet. Auch anderes Obst und Gemüse findet sich je nach Saison auf den Tellern wieder.

Zum Verdauen des liebevoll angerichteten Essens eignet sich eine Reise in die Schallaburg-Zeit. Auf der historischen Schießstatt und im anschließenden Neuschloss kann man samstags und sonntags intuitives Bogenschießen von den Profis erlernen. In den 1-stündigen Schnupperkursen werden erste Grundlagen wie Stand und Haltung und Bogen erklärt. Der erste Bogenschuss wird zum Highlight. Vertiefung der Technik bieten dann die 3-stündigen Grundkurse. Sportbekleidung wird empfohlen.

Am 3.10.2021 präsentieren die Bäuerinnen des Bezirks Melk beim Schmankerlfest Köstliches aus der Region und am 26.10.2021 lädt der Wandertag am Römerweg zur Entdeckung der Natur. Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen finden sich auf der Webseite der Schallaburg.

Die Ausstellung "Sehnsucht Ferne. Aufbruch in neue Welten" ist noch bis 7. November geöffnet.

Das Schallaburg-Team freut sich auf Ihren Besuch.