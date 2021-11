Ein AutoEbner ist sicher in Ihrer Nähe

Das Autohaus Ebner bietet eine für die Branche unübliche und damit überragende Standortdichte. Ein großer Vorteil für Sie als Kunde!

Die hohe Zahl an lagernden Fahrzeugen garantiert Ihnen den passenden Neu- oder Gebrauchtwagen. Am ehemaligen Czaker-Standort in Baden-Leesdorf beispielsweise sind die Marken Renault, Dacia und Nissan beheimatet.

Renault Captur: die neue Crossover-Modellgeneration Renault

Den Captur zeichnen ein noch prägnanteres Design und ein sehr fahrerorientiertes Cockpit in hoher Qualität aus. Weitere Highlights: der Autobahn- und Stauassistent und das neue vernetzte Online-Multimediasystem EASY LINK. Vereinbaren Sie Ihre Probefahrt vor Ort, unter 02252/80255 oder direkt über www.autoebner.at!

Wie an allen Ebner-Standorten, wird hier die persönliche Betreuung groß geschrieben. Autohaus Ebner

AutoEbner genießt einen herovorragenden Ruf

Der Name Ebner steht für Qualität und Persönlichkeit, denn Erfahrung, Kompetenz, Flexibilität und Top-Service sind Standard in diesem traditionsreichen Autohaus – seit mehr als 45 Jahren.

AutoEbner ist Ihr perfekter Ansprechpartner wenn es um die individuelle Mobilität geht!

AUTOHAUS EBNER

Baden

Leesdorfer Hauptstraße 68-70

2500 Baden

T +43 2252 80 255

E office2500@autoebner.at

AUTOHAUS EBNER

Baden I Oeynhausen

Sochorgasse 1

2512 Baden-Oeynhausen

T +43 2252 80 304

E office-baden@autoebner.at