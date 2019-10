....die Schüler hier gern in die Schule gehen!

Ja, Schule gehen macht oft keinen Spaß. Ja, Schule ist oft anstrengend. Doch Generationen von Absolventen können bestätigen, dass die HAK/HAS Amstetten außerordentlich bemüht ist, jedem Einzelnen die Schulzeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Und es zeigt sich schon oft, in die Schule gehen kann doch Spaß machen.

… man sich freut, die Freunde zu sehen!

Die meisten Schüler starten zwischen 6 und 6.30 Uhr in ihren Tag. Sie kommen von nah und fern – von St. Pölten, über Waldhausen bis hin zu Haag. Egal, ob mit Bus, Zug, Auto, Rad oder zu Fuß – die HAK/HAS ist dank ihrer zentralen Lage gut zu erreichen. Der Großteil der Schüler ist so zeitig noch verschlafen. Sobald man aber das Schulgebäude betritt, sieht man schon die lachenden Gesichter der anderen und freut sich, seine Freunde wiederzusehen.

… die Lehrer hoch motiviert sind!

Um kurz vor halb acht Uhr wird es leise auf den Gängen. Alle holen noch schnell ihre Bücher und Mappen aus ihrem Spind. Dann wird in den Klassen hart gearbeitet. Das Lehrerteam der HAK/HAS ist sehr gut ausgebildet und höchst motiviert. Sei es in Betriebswirtschaft, Geschichte oder Russisch – jeder Lehrer bemüht sich, sein Fach so interessant wie möglich zu gestalten und die Schüler zu fordern. Mit Exkursionen, Filmen, Spielen und Gruppenarbeiten bringen sie auch öfter Abwechslung in den Unterricht.

…die Beziehung zwischen Schülern und Lehrern etwas Besonderes ist!

Nach der ersten Unterrichtseinheit heißt es erst einmal fünf Minuten Verschnaufpause. Der aktuelle Stundenplan ist auf dem Smartphone. So wissen alle immer genau, wann und wo sie in der nächsten Stunde sein müssen. Hat man vielleicht eine Hausübung nicht verstanden oder will man mit einem Lehrer über ein Projekt diskutieren, kann man diesen jederzeit im Lehrerzimmer erreichen. Man kann mit den Lehrern gut reden – nicht nur über Rechnungswesen & Co. Die Schüler-Lehrer Beziehung in der HAK/HAS ist etwas Besonderes und beweist, dass auch Lehrer leiwand und cool sein können!

… der Zusammenhalt der Schüler sehr gut ist!

Die ersten drei Stunden sind geschafft … jetzt ist große Pause. Die Schüler können sich beim Buffet etwas zu essen kaufen. Der Hunger ist gestillt und nun wird getratscht und gelacht, Hausübung gemacht oder gelernt. Die Beziehung der Schüler untereinander ist außergewöhnlich gut. Die Klassengemeinschaft wird durch gemeinsame Aktivitäten gefördert. Auch diverse Sportveranstaltungen, Work- shops und Projekte tragen dazu bei.

… nach der Schule genug Zeit für Hobbys bleibt!

Um 12:55 ist der Schultag für viele zu Ende. Da es vergleichsweise wenige Wochenstunden gibt, bleibt genug Zeit für Freizeit.

… weil die Atmosphäre familiär ist!

Die HAK/HAS Amstetten ist einzigartig, weil die Atmosphäre in der Schule sehr familiär ist – egal ob Schüler, Lehrer oder Direktorin …alle halten zusammen. Die Menschen machen die Schule zu etwas Besonderem.