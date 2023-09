Schulsanierung ist nun fertig

Vollbild

Bürgermeister Ewald Fröschl freut sich, dass das Sarnierungsvorhaben als „Mustersarnierung“ betitelt wird. Im Eingansbereich gibt es ein paar Bänke und Sitzgruppen. Im Eingansbereich gibt es ein paar Bänke und Sitzgruppen. Der Nebeneingang zu Sporthalle und Mehrzweckraum beherbergt auch eine kleine Garderobe. Auch im Werkraum gibt es eine Akustikdecke die den Hall beim Werken reduzieren. Die Fensterbank im Erdgeschoss wurde mit Pokalen geschmückt. In der Sporthalle mit Kletterwand ist definitiv ein Highlight. Im hinteren Bereich des Gebäudes gibt es Eingänge für Sporthalle und Mehrzweckraum. Der Mehrzweckraum wird für sämtliche Veranstaltungen in der Gemeinde genutzt. Die Bibliotheksregale werden noch mit Büchern gefüllt. In jedem Klassenzimmer gibt es ein Smart-Board. Auch die Garderoben am Eingangsbereich wurden aufgefrischt. Die Küche im Kellergeschoss ist gut ausgelechtet und bietet mit 3 Kochinseln genügend Platz für die Schüler. In jedem Klassenzimmer gibt es ein Smart-Board. Auch im ersten Stock wurde der Gangbereich für ein paar Sitzgruppen genutzt. In den Räumen an der Hauptfassade hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Landschaft rund um Schönbach. Auch im ersten Stock wurde der Gangbereich für ein paar Sitzgruppen genutzt. In den Räumen an der Hauptfassade hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Landschaft rund um Schönbach. Der Physik- und Chemiesaal der Mittelschule ist von zwei Seiten lichtdurchflutet.

