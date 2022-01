Wohnbau in Waldenstein

An der Ortsausfahrt in Richtung Groß-Neusiedl hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Die bestehende Siedlung im südlichen Teil Waldensteins ist stetig gewachsen – unter anderem auch um eine Reihenhausanlage der gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft „WAV“ mit sechs Wohneinheiten in drei Häusern. Der Spatenstich dazu erfolgte im Sommer 2020, im vergangenen Dezember wurde wie berichtet zur symbolischen Schlüsselübergabe geladen.

Auch Landesrat Ludwig Schleritzko (Dritter von rechts) schaute bei der Schlüsselübergabe im Dezember vorbei. Im Bild mit: Vizebürgermeister Christian Dogl, Bürgermeister Alois Strondl, Mieterin Michelle Koppensteiner, Willibald Grötzl (WAV), Mieterin Klara Knotzer, Architekt Rudolf Schwingenschlögl.

Foto: Archiv/Karl Tröstl



Die neuen Reihenhäuser verfügen über etwa 110 m² Wohnnutzfläche und werden zur Miete mit Kaufoption angeboten. Alle sechs Einheiten sind bereits vergeben. WAV hat in Waldenstein zuvor schon zwei Reihenhausanlagen errichten lassen – eine hohe Nachfrage dafür hat auch Waldensteins Bürgermeister Alois Strondl wahrgenommen: Keine der Reihenhaus-Einheiten sei lange leer gestanden. Deshalb sind auch schon sechs weitere im neuen Bauland in Richtung Groß-Neusiedl geplant.

Foto: Werbung

Eigener Garten mit überdachter Terrasse

Die Häuser verfügen über ein Erd- und Obergeschoß und Eigengärten. Wohn- und Essbereich mit Küchenzeile sind offen gestaltet und befinden sich im Erdgeschoß. Von dort gelangt man auf eine überdachte Terrasse und weiter in den Garten. Zusätzlich befinden sich im Erdgeschoß noch ein Abstellraum, ein Vorraum, ein Technikraum und ein WC. Das Obergeschoß ist für ein Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer, ein Badezimmer mit WC und einen weiteren Abstellraum konzipiert.

Foto: Werbung

Jedem Reihenhaus stehen zwei Auto-Stellplätze zur Verfügung. Die Häuser wurden gemäß den Richtlinien der NÖ Wohnbauförderung als Niedrigstenergie-Häuser errichtet. Das wirkt sich sowohl auf den Energieverbrauch als auch auf die Betriebskosten aus. Diese Senkung der Energiekosten wird einerseits mittels der kontrollierten Wohnraumlüftung erreicht, andererseits sollen die Heizkosten aber auch durch eine entsprechend gezielte Ausrichtung des Hauses niedrig gehalten werden.



In unmittelbarer Nähe der Wohnhausanlagen befinden sich nicht nur Volksschule, Kindergarten und Musikschul-Standort, sondern auch das Sport- und Kulturzentrum Waldenstein und die Gradieranlage mit Naturbadeteich. Im Ort gibt es einen Nahversorger, zudem sind die Bezirkshauptstädte Gmünd und Zwettl in etwa zehn bzw. 20 Auto-Minuten zu erreichen.