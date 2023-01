Kindergarten Großpertholz: Die Kleinsten werden hier bestens betreut

Der Gruppenraum in der neu geschaffenen Tagesbetreuungseinrichtung der Marktgemeinde Bad Großpertholz ist mit einer Akustikdecke ausgestattet und soll sich so positiv auf die Lärmentwicklung auswirken.

Foto: Werbung

Darüber hinaus wurde auch eine neue und geräumige Garderobe geschaffen, Sanitär- und Wickelbereiche und eine zusätzliche Terrasse ergänzen die Räumlichkeiten.

Ein ebenfalls neu errichteter Windfang verbindet die Tagesbetreuungseinrichtung beim Eingang mit dem Kindergarten. Der Zubau ist in Holzriegelbauweise entstanden und fügt sich optimal an den Altbestand an.

Moderne Sanitär- und Wickelbereiche gehören zur neuen Gruppe dazu. Foto: privat

Die Tagesbetreuungseinrichtung ist nun schon seit einigen Monaten in Betrieb.

Bürgermeister Manfred Grill – der das Amt nur wenige Tage vor der Eröffnung der Betreuungseinrichtung von seinem Vorgänger Hermann Hahn übernommen hat – spricht von aktuell zehn Kindern in der Tagesbetreuung. „Es gibt auch schon weitere Anfragen und ich denke, dass die Kapazitäten bald ganz ausgenutzt sein werden“, sagt Grill.

Das Angebot der Tagesbetreuung wird bereits gut genutzt... Foto: privat

Zwei Personen wurden für die Betreuung der Kinder aufgenommen, eine weitere sei angedacht. Genauso wie Arbeiten zur Adaptierung des Außenbereiches in den nächsten Monaten.