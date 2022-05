Scheidung voraus

Wenn sich Paare scheiden lassen, müssen diese zwangsläufig eine Unzahl an Entscheidungen treffen. Dazu zählen allen voran die Frage nach der zukünftigen Wohnsituation, dem eventuellen Verkauf der gemeinsamen Immobilie als auch Fragen zu Vermögensaufteilung, Obsorge, Unterhalt und Kontaktrecht.

Besitzt das Paar eine Immobilie, stellt sich die große Frage, was denn nun mit dieser passiert. Die Antwort ist nicht immer einfach und hängt von vielen Faktoren ab. Hat das Paar Kinder, möchte ein Partner in der Immobilie wohnen bleiben und zu welchen Anteilen gehört die Immobilie welchem Partner, gibt es Belastungen im Grundbuch und wer muss/soll diese übernehmen?

Gemeinsame Immobilie wird oftmals verkauft

Neben der Möglichkeit, dass einer der Partner in der Immobilie wohnen bleibt, was jedoch die Finanzierung einer Ausgleichszahlung an den anderen bedingt, ist der Verkauf eine der beliebtesten Varianten. Dies ist oft dem Umstand geschuldet, dass die zu übernehmende Schuldenlast, die finanziellen Möglichkeiten der Parteien übersteigt oder die Immobilie für die „Restfamilie“ ganz einfach zu groß ist.

Eine in diesem Zusammenhang äußerst wichtige und ausschlaggebende Information ist die Bewertung der Liegenschaft samt Grundstück. Unter Umständen hat sich in den vergangenen Jahren der Wert der Liegenschaft erhöht. Nahezu unerlässlich ist dabei die professionelle Beratung eines Immobilienmaklers, um den Wert der Immobilie präzise schätzen zu lassen. Der Erlös aus dem Verkauf sollte schließlich für beide die Grundlage für einen Neubeginn darstellen.

Liegenschaft kann bereits vor Scheidung veräußert werden

Mit dem Verkauf der Immobilie muss jedoch nicht bis zur Scheidung gewartet werden, beide können die Liegenschaft bereits vor Scheidung der Ehe veräußern und den Erlös untereinander aufteilen. Das reduziert den Zeitdruck beim Verkauf und vereinfacht auch das Scheidungsverfahren.

Immobilienportale im Internet vermitteln oftmals den Eindruck, der Verkauf einer Immobilie sei ein leichter Prozess. Einfach Angebot online stellen und warten, bis sich passende Käufer melden. Der Verkauf eines Hauses ist jedoch ein weitaus komplexerer Prozess, der auch einige Fallstricke und Unwägbarkeiten, für die verkaufende Seite beinhalten kann. So sind hierbei nicht nur finanzielle, sondern vor allem auch rechtliche Aspekte zu beachten.

Eine Ehe ist juristisch gesehen ein Vertrag und deshalb muss für eine Scheidung ein Scheidungsgrund vorliegen. Zu diesen zählen etwa Ehebruch, Gewalt, Alkoholmissbrauch, Psychoterror, unberechtigte Eifersucht, Verschweigen von Schulden/Vermögen, lieb- und interesseloses Verhalten und vieles mehr. Zu beachten ist jedoch, dass Scheidungsgründe nicht nur verziehen werden, sondern auch verjähren können! Ist dies der Fall, können diese Gründe nicht mehr mittels Scheidungsklage geltend gemacht werden.

Meist werden Trennung und Scheidung von Streit begleitet. Gibt es gemeinsame Kinder gestaltet sich die Trennungsphase noch komplexer, weil Fragen zu Sorge- und Kontaktrecht hinzukommen. In solch einem Fall ist es von großer Bedeutung sich juristischen Beistand bei einem auf Scheidung oder Familienrecht spezialisierten Anwalt zu holen. Schließlich soll eine Vereinbarung getroffen werden, die nicht einseitig benachteiligend sein soll, sondern auch den Rest des Lebens Gültigkeit hat.

Entscheidungen sollten gut durchdacht werden

Die Scheidung ist ein schwieriger Prozess, den wohl niemand in seinen Lebensweg einplant. Umso wichtiger ist es, Entscheidungen in dieser Situation gut zu durchdenken.

Aus langjähriger Praxiserfahrung der RETTIG-STRAUSS Rechtsanwalts GmbH auf dem Gebiet der Ehescheidung, hat sich nach Ansicht von Frau Dr. Helga Rettig-Strauss, Geschäftsführerin, ganz klar herauskristallisiert, dass der einvernehmlichen Ehescheidung der Vorzug zu geben ist, da dies sowohl die Ehepartner als auch die Kinder am wenigsten belastet.

Allumfassende Vereinbarung muss erarbeitet werden

Vorarbeit muss jedoch von den Ehepartnern der Gestalt geleistet werden, als man eine allumfassende Vereinbarung erarbeiten muss, in der alle von der Scheidung betroffenen Punkte geregelt werden. Für eine einvernehmliche Ehescheidung muss die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens einem halben Jahr aufgelöst und unheilbar zerrüttet sein, weiters bedarf es einer zu absolvierenden Elternberatung, sofern minderjährige Kinder involviert sind sowie einer Einigung über Scheidungsfolgen wie Obsorge, Unterhalt, Kontaktrecht, Vermögensaufteilung, Ersparnisse, Räumungszeitpunkt, wer zahlt die Gebühren oder sonstige mit der Scheidung verbundene Kosten, wie zum Beispiel die Übertragung des Liegenschaftseigentums und dergleichen.

Gerade in heiklen Angelegenheiten wie Obsorge, Besuchsrecht und Unterhaltszahlungen, treten oftmals später Unannehmlichkeiten auf, welche auf eine mangel- und lückenhafte Beratung zurückgeführt werden können. Es ist daher unseres Erachtens essenziell sich gleich zu Beginn beraten zu lassen, um vermeidbare und meistens „teure“ Fehler zu verhindern.

Ein Ehevertrag kann das Konfliktpotenzial minimieren

Ein Ehevertrag kann oftmals vor unangenehmen Situationen im Falle einer Scheidung schützen und so das Konfliktpotenzial minimieren. Der Ehevertrag kann vor Eheschließung oder während aufrechter Ehe geschlossen werden. Dadurch kann im Vorfeld schon von den Ehepartnern geregelt werden, wer was im Falle der Scheidung zu erhalten hat bzw. bekommen soll. Außerdem kann detailliert festgehalten werden, wer welches Vermögen vor Eheschließung hatte, was demjenigen, der voreheliches Vermögen in die Ehe eingebracht hat, positiv im Falle der Scheidung anzurechnen ist.

Denkt man an eine langjährige Ehe, kann es durchaus vorkommen, dass in Vergessenheit gerät, wer welche Vermögenswerte (oder auch Schulden) in die Ehe eingebracht hat. Zu beachten ist jedoch, dass man im Vorfeld nicht alle Eventualitäten bzw. Lebenssituationen bedenken kann, wodurch die vertragliche Vereinbarung an ihre Grenzen stoßen könnte sowie, dass das Gericht besonders benachteiligende Regelungen für nur eine Person overrulen und eine andere Entscheidung treffen kann.

Zögern Sie nicht, sich kompetent beraten zu lassen

Die Frage, was mit der gemeinsamen Immobilie passiert ist für viele Paare, nach der eventuellen Sorgerechtsfrage, eine der wichtigsten und zukünftig bestimmendste Entscheidung. Sollten Sie sich aktuell in dieser oder einer ähnlichen Lebenssituation befinden, zögern Sie nicht sich beraten zu lassen.

Die RETTIG-STRAUSS Rechtsanwalts GmbH in Gänserndorf berät Sie in dieser schwierigen Lebenssituation zu ihren rechtlichen Möglichkeiten.

REMAX Eco als Ihr persönlicher Immobilienberater aus dem Bezirk Gänserndorf kennt die Marktgegebenheiten, schätzt den Wert Ihrer Immobilie und findet im Falle eines Veräußerungswunsches den passenden Käufer in kürzester Zeit.