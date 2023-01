Wenn ein Anwalt gebraucht wird!

Aus meiner bisherigen beruflichen Laufbahn habe ich die Erfahrung gewonnen, dass oftmals nach Feiertagen Konflikte, die bis dahin unausgesprochen geblieben sind aufploppen. Falls auch Sie sich in einer derartigen Situation wiederfinden und sich dadurch rechtliche Fragen ergeben haben, können Sie sich gerne mit meinem Büro der Rettig-Straussrechtsanwalts GmbH einen Termin vereinbaren.

Oftmals ist es zu Beginn eines Streits noch möglich diesen einvernehmlich zu lösen bzw. eine möglichst konfliktfreie Einigung zu erzielen. Ich sehe es als eine meiner zentralen Aufgaben als Rechtsanwältin, Lösungen zu suchen und zu finden, die die vorliegende Situation entschärfen, um damit das Leben meiner Mandanten – und oftmals auch deren Umfeld – zu verbessern.

Selbstverständlich gelingt dies nicht immer und muss in Einzelfällen das Gericht bemüht werden. Wenn ich jedoch das vergangene Jahr Revue passieren lasse, ist es mir und meinem Team bei der größeren Zahl der von uns betreuten Scheidungscausen gelungen, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.

Beide Streitteile sollten aufeinander zugehen

Eine derartige Lösung setzt jedoch voraus, dass beide Streitteile in einem gewissen Maße aufeinander zugehen und nicht darauf beharren ausschließlich die eigenen Wünsche durchzusetzen. Ich sehe es – neben der rechtlichen Beratung meiner Mandanten – durchaus auch als meine Aufgabe, diese darauf hinzuweisen, dass es durchaus zweckdienlich und sinnvoll sein kann von seinen bisherigen Wünschen und Meinungen etwas abzurücken.

Sollten Sie sich mit Trennungsgedanken tragen, stehen ich und mein Team Ihnen gerne zur Seite und ersuche ich telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Auch im Falle eines Erbanspruches oder bei Errichtung eines Testaments stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Klärung von erbrechtlichen Fragen ist eine zentrale Tätigkeit meines Teams. Auch hier sehe ich es als meine Aufgabe, vor allem wenn es sich um einen Konflikt innerhalb der Familie handelt, zunächst eine einvernehmliche Lösung zu finden, da durch einen Sterbefall ohnehin eine große emotionale Belastung der Familie gegeben ist.

Meiner Meinung nach ist es von großem Vorteil, wenn bereits zu Beginn eines Verlassenschaftsverfahrens ein Rechtsanwalt einschreitet, um mögliche familiäre Konflikte aufzufangen und ohne emotionale Belastung ganz objektiv die Situation zu erklären beziehungsweise zu erfassen.

Auch hier darf ich auf durchaus positive Erfahrungen aus der Vergangenheit verweisen und freut es mich immer, wenn eine einvernehmliche Lösung gefunden werden konnte. In den meisten Fällen gelingt dies erfahrungsgemäß. Sollte es dennoch zu einem Gerichtsprozess kommen, stehen wir Ihnen ebenfalls selbstverständlich bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung gerne zur Verfügung.

Ein Testament zu Lebzeiten kann Konflikte verhindern

Meiner Erfahrung nach kann durch die Errichtung eines Testaments schon zu Lebzeiten weitestgehend verhindert werden, dass im Todesfall ein Konflikt zwischen den Erben auftritt. Auch hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten seine Kinder, den Ehepartner, Lebensgefährten oder Freunde zu bedenken, ohne dass dabei auf eventuell ebenfalls zu berücksichtigende pflichtteilsberechtigte Personen vergessen wird.

Sollten Sie Ihre vermögensrechtliche Situation nach ihrem Ableben schon zu Lebzeiten klären wollen, unterstütze ich Sie gemeinsam mit meinem Team sehr gerne und empfehle ich telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Auch Kaufvertragsangelegenheiten haben im vergangenen Jahr an Bedeutung gewonnen. Diese werden ebenfalls von uns betreut und begleitet, wobei die treuhändige Abwicklung von Kaufverträgen ein zentrales Thema in unserer Kanzlei darstellt.

Wichtig hierbei ist es mir die Interessen sowohl der Käuferseite als auch der Verkäuferseite im Auge zu behalten, sodass am Ende das gewünschte Ergebnis vorliegt. Auch die meistens ebenfalls involvierte drittfinanzierenden Bank muss hierbei bedacht werden, da oftmals ein Pfandrecht auf der Kaufliegenschaft eingetragen werden muss.

Die äußerst vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit dem Immobilienbüro Remax Eco, welche ihr Büro am selben Standort betreibt wie meine Rechtsanwaltskanzlei, ermöglicht es uns, derartige Causen sehr rasch abzuwickeln, was in der Vergangenheit insbesondere von den Vertragsparteien immer sehr geschätzt worden ist.

Sollten Sie daher beabsichtigen eine Liegenschaftstransaktion, sei es auf Seiten des Käufers, sei es auf Seiten des Verkäufers, in Angriff nehmen zu wollen, können Sie sich ebenfalls vertrauensvoll an mich und mein Team wenden.

RETTIG-STRAUSS

Rechtsanwalts GmbH

Hauptstraße 13/1

2230 Gänserndorf

02282/2379

www.der-anwalt.at