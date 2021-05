Retzer Land, Thayatal

Hier gibt es eine Vielzahl wunderbarer Radrouten entlang ruhiger Wege, vorbei an weißen Kellern und zauberhaften Marterln. Die Radwege des Retzer Landes führen durch eine sanfte Landschaft, deren sonnenverwöhnte Weingärten erklären, warum die gut ausgebauten Radwege nach edlen Rebsorten benannt sind, wie der Chardonnay-Radweg etwa, der Retzbach mit dem Pulkautal verbindet.

Oder der berühmte Weinviertel-DAC-Radweg, unter ambitionierten Genussradlern auch als „Weintour mit Einsichten“ bekannt, eine 54,4 Kilometer lange Tagestour, die von Retz aus über Pulkau nach Platt sowie Zellerndorf führt und auf dem Rückweg ebenfalls in der romantischen Pillersdorfer Öhlberg-Kellergasse Halt macht.

Astrid Bartl

Durch die sanfthügelige Landschaft um Retz führen auch zahlreiche Wanderwege. Darunter lokale Wanderrouten wie der Manhartsbergweg, die Veltliner Tour oder eine Wanderung hinauf zur Retzer Windmühle.

Retz wird aber auch von längeren Wanderwegen wie dem Europäischen Fernwanderweg E8 oder dem Wald-Weinviertelweg gekreuzt. Ob gemütlich oder ambitioniert, Wanderfreunde finden im Retzer Land sicher das richtige Angebot.

Astrid Bartl

Im Umland von Retz wartet zudem ein abwechslungsreiches Programm: Kellergassenführungen in der Maulavern in Zellerndorf oder in der Öhlbergkellergasse in Pillersdorf erlauben interessante Einblicke.

Pulkau wiederum gilt wegen der Heiligen Blutkirche und ihrem berühmten Flügelaltar als Fixpunkt jeder Retzer Land-Tour.

Astrid Bartl

Keinesfalls versäumen sollte man einen Ausflug in den Nationalpark Thayatal bei Hardegg, Österreichs einzigem grenzüberschreitenden Nationalpark. Schrattenthal – übrigens die kleinste Weinstadt Österreichs – besticht mit einer faszinierenden Auswahl exzellenter Weine von Top-Winzern.

Nicht umsonst findet hier jedes Jahr der Workshop für Weinliebhaber – „Rent a Rebstock“ – statt. Wenn es dann abschließend zum „Heiligen Stein“ nach Retzbach geht, hat man zwar noch nicht alles, aber wohl die wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Retzer Land gesehen.

Gästeinfo Retzer Land

Hauptplatz 30, 2070 Retz

+43 2942 200 10

info@retzer-land.at; www.retzer-land.at

eBike mieten: +43 2942 22 23-34