Wir leben für Emaille!

Die vielfältigen Vorteile des Werkstoffes überzeugen uns heute mehr denn je: schnitt-und kratzfest, für alle Herdarten geeignet, leicht zu reinigen, bakterienhemmend, aromaneutral, gesünderes und energiesparendes Kochen, bis 450 °C hitzebeständig, langlebig, farbbeständig, lichtecht, säurefest, witterungsbeständig, recycelbar im Altmetall.

In unserer Emaillemanufaktur fertigen wir Kochgeschirr, Schilder und Industriekomponenten.

In der Fertigung von Kochgeschirr aus Emaille sind wir führend in Österreich. Kochtöpfe und andere Küchenutensilien der Marke Riess werden in über 35 Länder exportiert. Viele unserer Emailleprodukte wie Backformen, Schnabeltöpfe uvm. sind weltweit Kultobjekte, regional und CO2-neutral gefertigt im Mostviertel.

www.riess.at

www.riesskelomat.at