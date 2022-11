Die ganze Region in einer App

Informationsaustausch und Netzwerk für Bürger:innen der 30 Gemeinden in der Region Römerland Carnuntum

Deine Vorteile als Bürger:in:

Du behältst alle Infos, News und Events deiner verbundenen Gemeinden und Region steht´s im Auge

Nutze die interaktive Onlinekarte mit Such- und Filterfunktion, den Müllkalender, etc. und die Möglichkeit, all deine Anliegen zu übermitteln.



Die wichtigsten Funktionen der App

Der mobile Begleiter in der Westentasche für alle BewohnerInnen und Gäste der Region.

Regionale Nachrichten & Veranstaltungen

Regionale Nachrichten, News aus den Gemeinden und von der Bezirkshauptmannschaft, Events vom Feuerwehrfest bis zum Haydnkonzert – alles da! Auf Wunsch bekommst Du neue Nachrichten aus Deinen ausgewählten Gemeinden immer sofort per Push-Nachricht auf dein Smartphone.

Gemeindeinfos & Antworten auf Bürgerfragen

Wie lange ist heute das Gemeindeamt offen? Was tut sich heute im Jugendzentrum? Wann ist der nächste Bauernmarkt? Welche Apotheke hat Wochenenddienst? Welche Projekte laufen gerade in Deiner Gemeinde? Die App hat die Antworten auf alle diese Fragen.

Tourismusinformationen

Wenn Du hier Urlaub oder einen Ausflug machst, registriere Dich als Gast und erhalte alle Infos rund um Unterkunft, Gastronomie und Ausflugsziele sowie Veranstaltungen während Deines Aufenthalts.

Kartenansicht & Suchfunktion

Was ist in der Region sehenswert? Kann ich da parken? Gibt’s da auch einen Bus/einen Zug? Ist das Bad heute offen? Wo kann ich am Sonntag Wein einkaufen? Wo ist der nächste Bankomat? Hier findest du alles, was du suchst! Egal wo Du bist – die App „Region RLC“ ist immer an deiner Seite. Du kannst jederzeit nach Sehenswürdigkeiten, Betrieben, Veranstaltungen und Angeboten in deiner Umgebung suchen und bekommst sie auf der Karte angezeigt.

Download der App

Egal ob Du in der Region Römerland Carnuntum wohnst oder hier nur zu Besuch bist – die App ist und bleibt für Dich absolut kostenlos!

Die App steht für alle Smartphones und Tablets mit Android oder iOS zur Verfügung und kann über den Google Play Store und den Apple App Store installiert werden.

Die App ist vollkommen kostenlos

Initiiert wurde die Region RLC App von den 30 Mitgliedsgemeinden des Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum. Wir verstehen uns als einen Ort, an dem die Kultur des Miteinanders und Wertschätzung an erster Stelle stehen.

Neue Ideen werden umgesetzt und globale Denkansätze mit regionalen Herangehensweisen verbunden werden. Die Region RLC App wurde im Rahmen eines LEADER Projektes entwickelt.