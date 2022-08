Von der Mühle zum Eventschloss

Heute ist das gut erhaltene Schloss Rothmühle ein zentrales Kulturzentrum in der Stadt Schwechat. Denn das historische Rannersdorfer Schmuckstück ist seit 1967 im Besitz der Gemeinde und beherbergt unter anderem die Nestroy-Spiele.

Der Name „Rothmühle“ verrät jedoch den Ursprung, so wurde um 1305 am linken Ufer der Schwechat eine Mühle errichtet. Grundeigentümer war damals der Johanniter-Orden. Bezeichnungen hatte die Mühle einige: Von „Mühle in dem grunde derhalben des Wazzers“ über „Mühle am nidern Grund“ bis es schließlich „Rothe Mühle“ bzw. „Rothmühle“ genannt wurde.

Die Mühle dürfte ursprünglich aus Holz gebaut gewesen sein und erst später – vermutlich im 17. Jahrhundert – teilweise oder ganz aus roten Ziegeln errichtet worden sein, wovon der heutige Name stammen könnte. Das Jagdschloss mit den zwei zwiebelbehelmten Ecktürmen entstand um 1600 und wurde im Auftrag der Grafen Ferrari de Grado errichtet. Die Kapelle kam etwas später dazu.

Das Schloss beherbergte im Jahr 1773 auch prominente Gäste: So war Wolfgang Amadeus Mozart mit seinem Vater Leopold beim damaligen Besitzer Franz Anton Mesmer zu Gast. Zwischen 1867 und 1935 wurde das Schloss als Fabrik verwendet, zeitweise sollen 300 bis 400 Arbeiter beschäftigt gewesen sein. Danach verfiel das Gebäude, bis es die Stadt erwarb und in die Restaurierung investierte.