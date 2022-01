Bei KDK zur Ihrer Traumküche

Diese Küche, zeigt die Fronten in der Farbe Lava und die Holzelemente in Nature Split Oak. Die Kombination und die durchgehenden Küchenfronten im Hochschrankbereich erzeugen einen minimalistischen Look. Der verbaute Hide & Slide Schrank links bietet die Möglichkeit, Geräte offen zu platzieren oder bei Bedarf durch das Schließen der Türen diese dahinter verschwinden zu lassen. Die grifflose-Küche mit Push-to-open System, ist der Inbegriff einer modernen schlichten Küchengestaltung.

Foto: Rotpunkt