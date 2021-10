Ihre Maßküche ohne Mehrpreise für Anpassungen

Rotpunkt besticht mit hoher Funktionalitä, sowie perfektem Küchendesign. Die außergewöhnliche Vielfalt ermöglicht eine Küche, die komplett Ihren Anforderungen entspricht.

90 Front- und 26 Korpusfarben sind für die Kunststoff-, Lack- oder furnierten Echtholzfronten zur Auswahl. Holzdekornachbildungen können ebenfalls gewählt werden.

Sechs verschiedene Korpustiefen und zahlreiche Extras sorgen für aller höchste Individualität bei der Küchenplanung.

Der Korpus und der Backofen links aus der Nahansicht. Rotpunkt

Aufgrund der hohen Auswahl bei Rotpunkt kann jeder Kunde sich eine moderne, traditionelle, ansprechende Holzküche oder eine Mischung dieser Komponenten zusammenstellen. Außerdem haben Sie als Kunde den Vorteil, dass jegliche Änderungen in Höhe, Breite oder Tiefe im Preis bereits inkludiert ist und somit keine Überraschungen durch Mehrpreise entstehen. Die Korpusse können auch für Ihre Wohnküche, Wohnzimmer, Essmöbel, Vorzimmer etc. nicht nur im einfachen weiß angeboten werden.



In der KDK Küchenexperts Filiale in Korneuburg werden Sie von Herrn Kozisek über Rotpunkt und die verschiedenen Eigenschaften der Fronten bestens beraten. Im Moment haben Sie auch die Möglichkeit alle Farben zu begutachten. Im NÖN-Online-Postwurf finden Sie ausführliche Informationen zu Rotpunkt-Küchen.