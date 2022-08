Das zwölf Schulstufen umfassende Gesamtschulkonzept der Waldorfpädagogik zielt darauf, die individuellen Fähigkeiten und damit die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Geistige Beweglichkeit, Kreativität und Willensstärke sind zentrale pädagogische Ziele.

Selbständigkeit, Selbstverantwortung, soziale Integrationsfähigkeit, Arbeitsfreude, Tatkraft, Vielseitigkeit und Umweltverantwortung will die Schule bei den Kindern und Jugendlichen anlegen und fördern. Der Unterrichtsverlauf wird auf verschiedenen Ebenen bewusst rhythmisch gestaltet, Epochen zum Beispiel in drei bis vier Wochen in vielen Gegenständen gleichzeitig behandelt.

Durch diese Form des Unterrichts tauchen die Schülerinnen und Schüler besonders tief in das Thema ein und setzen sich intensiv damit auseinander. Nach der Epoche darf das Gelernte ruhen und verarbeitet werden, bis es zu einem späteren Zeitpunkt wieder hervorgeholt und erweitert wird.

Jungendliche, die in sich gefestigt sind, mit Menschen und neuen Lebensumständen offen umzugehen vermögen, sind für die Herausforderungen unserer Zeit gut gerüstet. Foto: Foto: Rudolf Steiner Landschule Schönau

Gemeinsam zelten, essen, trainieren & Gemeinschaft länderübergreifend erleben

Rund 300 SchülerInnen der fünften Klassen aus Österreich, Tschechien, Slowakei und Deutschland kamen beispielsweise im Frühjahr in Schönau zusammen, um in acht klassischen, olympischen Disziplinen ihr Können zu erproben. In schulübergreifenden Gruppen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Marathon-, Sprint- und Staffellauf, Hochsprung, Wagenrennen, Speer- und Diskuswurf sowie Ringen durchgeführt.

Foto: zVg

Bunt gemischt traten die Buben und Mädchen in Gruppen beziehungsweis „Poleis“ wie Athen, Delphi, Helos an. Fast jede Schule war in jeder Stadt vertreten. Die SchülerInnen hatten sich vorher im Unterricht intensiv vorbereitet: griechische Mythologie und frühe Geschichte, Gedichte im Hexameter, auch auf Griechisch. Der Musik-, Handarbeits- und Zeichenunterricht war in dieser Zeit auch griechischen Themen gewidmet.

Foto: Rudolf Steiner Landschule Schönau

So wurden die Chitons selbst genäht, und jede Klasse brachte einen kulturellen Beitrag für den griechischen Abend mit, der am Vorabend der Wettkämpfe stattfand. Im Sportunterricht übten sich die Kinder in den Disziplinen der Waldorfolympiade. So lebten die alten Griechen eine Zeit lang im Unterricht wieder auf.

„Besichtigung und Infogespräch jederzeit nach Terminvereinbarung möglich:

Rudolf Steiner Landschule

Kirchengasse 22

2525 Schönau an der Triesting

02256 62181

landschule@waldorf-schoenau.at

www.waldorf-schoenau.at