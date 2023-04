Ihr Traumurlaub beginnt bei Ruefa.

Ruefa steht dabei für eine neue Generation von Reisebüros. Wir bilden unsere Mitarbeiter:innen intern zu zertifizierten Reiseberater:innen aus. Das ist in Österreich einzigartig. Nur so können wir unseren Kund:innen höchste Qualitätsstandards in der Urlaubsberatung garantieren.

Mit Filialleiterin Iris Mairhofer, sowie den Reiseexpertinnen Ramona Schönbauer und Franziska Frischauf steht ein erfahrenes und motiviertes Team zu Ihrer Verfügung.

Buchen Sie jetzt Ihren Traumurlaub bei Ruefa Horn. Kompetente Reiseberatung macht Ihre schönsten Wochen des Jahres zu einem Erlebnis der besonderen Art.

Information und Buchung:

Ruefa Reisebüro Horn

Hauptplatz 11, 3580 Horn

+43 (2982) 30104

13580@ruefa.at

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 09:00-13:00 und 14:00-18:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns.