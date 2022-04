Aus ins Abenteuer

Neue Pächter für Aggsteiner Hof und Burgtaverne auf Aggstein:

Die langjährigen Pächter vom Aggsteiner Hof, am Fuße des „Aggstein Berges“, haben sich in ihre wohlverdiente Pension zurückgezogen. Dafür konnte die Familie Daniels als Nachfolger für den Aggsteinerhof aber auch die Burgküche auf der Ruine gefunden werden. Dafür wird die Burgküche erneuert und eine neue Speisekarte präsentiert.

Mittelalterfest:

Aggstein nach der Pest – ein Freudenfest, 14. und 15. Mai. Nach zwei Jahren Pause wird wieder ein Mittelalterfest organisiert. In diesem Jahr steht das Mittelalterfest unter dem Motto eines Freudenfestes nach der besiegten Pest. Der Zauberer Anopheles und die Elfe Liberia streiten sich allerdings darum, wer für diesen Erfolg verantwortlich war und demnach nun über Aggstein herrschen darf. Der Ausgang dieses Disputes ist noch nicht bekannt und wird sich vor Ort entscheiden.

Markttage auf Aggstein:

10. und 11. September. Schon seit zehn Jahren findet dieser traditionelle Markt vor der Burg statt. Bei freiem Eintritt können Besucher durch das bunte Angebot des Marktes schlendern und neben regionalen Produkten auch internationales Handwerk bewundern sowie kulinarische Schmankerl verkosten.

Burgadvent.

4. bis 6., 11. bis 13. und 18. bis 20. November. Der traditionelle Abschluss der Saison wird auch in diesem Jahr im November den Adventmarkt-Reigen in der Region eröffnen.

Outdoor Escape Room.

Seit 2021 gibt es mit „Der Fluch von Aggstein“ ein neues Escape Room-Spiel ab 16 Jahren. Voranmeldung für die freien Zeitslots ist unbedingt erforderlich. Neu ist, dass ab sofort eine Mitarbeiterin des Spielproduzenten für Fragen direkt auf der Burg anwesend sein wird.

Dinner for one – Singletreffen.

Geplante Termine: 17. Juni und 19. August. Die vergangenen zwei Jahre haben es Singles schwer gemacht. Wer am Dinner teilnehmen will, muss im Vorfeld einen Persönlichkeitstest ausfüllen, danach gibt es anhand der Punkte Armbänder – damit wissen die Anwesenden, ob man in Grundsatzfragen zusammenpasst. Auch eine Speeddating-Runde ist geplant.

Ritteressen Spezial.

Interessierte dürfen sich auf ein interaktives Ritteressen freuen. Neben mehrgängigen Gaumenfreuden wartet auch ein spannendes Schauspiel auf die Gäste.