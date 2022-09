Tradition und Moderne am Bildungscampus

Von der Volksschule über Mittelschule oder Gymnasium bis zu den kaufmännischen berufsbildenden Schulen bietet der Campus Sacré Coeur Wien seit mehr als 150 Jahren niveauvolle Bildung mit Gespür für moderne Entwicklungen und internationaler Vernetzung.

Christliche Grundhaltung als Auftrag

Der Wiener Campus ist Teil des großen internationalen Netzwerks der Sacré Coeur Schulen. Im Mittelpunkt der Schulkultur stehen fünf Ziele, die im Alltag als auch durch Projekte und Veranstaltungen gelebt werden:

Glaube: Wir führen hin zu einem Glauben, der in der heutigen Welt Bestand hat.

Intellekt: Wir messen intellektuellen Werten und der Leistung einen hohen Stellenwert bei.

Verantwortung: Wir wecken soziales Verantwortungsbewusstsein, das zur Tat drängt.

Gemeinschaft: Wir bauen eine Gemeinschaft mit christlichen Werten auf.

Wachstum: Wir fördern persönliches Wachstum in verantwortungsbewusster Freiheit.

Lange Tradition mit Zukunftsorientierung

Den Herausforderungen einer globalisierten und digitalisierten Welt wird mit modernen Unterrichtsinhalten und -methoden begegnet: So gibt es bereits in der Volksschule iPad-Klassen, in denen der Unterricht fächerübergreifend auch mit Hilfe modernster digitaler Mittel erfolgt.

Die digitalen Schwerpunkte setzen sich in der Mittelschule fort, die in jedem Jahrgang mindestens eine iPad-Klasse anbietet. Kombiniert wird dies mit Interessens- und Begabungsförderung im kreativen Bereich und in den MINT-Disziplinen. Europaklassen mit „Dual Language Program“, ein Nawi-Schwerpunkt und Projekte zur sozialen Verantwortung und Nachhaltigkeit schärfen das Profil des Gymnasiums. Das Spannungsfeld von ethischen Fragestellungen und wirtschaftlichem Know-How decken die kaufmännischen Schulen ab – ergänzt durch die praxisorientierte Jus-HAK.