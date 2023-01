Immer unterwegs – Immer bei den Menschen

Kinderbetreuung als Herzensanliegen

„Mein größtes Anliegen ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jede Familie soll frei entscheiden können, wie sie ihre Kinder betreut haben möchte. Ich engagiere mich für die Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen, ein wichtiges Thema für unsere Familien.“ So die Bezirksparteiobfrau der Volkspartei Bezirk Lilienfeld. Sie habe dafür erste konkrete Schritte eingeleitet. Das Projekt im Bezirk Lilienfeld wurde bereits Mitte Dezember bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bezirksparteiobfrau Sandra Böhmwalder und der Kleinregion Traisen-Gölsental präsentiert - In 3 regionalen Zentren (Lilienfeld, Hainfeld und Wilhelmsburg) gab es bereits Lokalaugenscheine zu den gemeindeseitig konkret geplanten Vorhaben. Derzeit werden die Voraussetzungen fachlich geprüft. Mit den entsprechenden Bewilligungen wird bereits im 1. Quartal 2023 gerechnet. „Damit haben wir sehr schnell auf die Kinderbetreuungsoffensive des Landes Niederösterreich reagiert. Dies ging nur dank des guten Drahtes nach St. Pölten. Diese enge Zusammenarbeit will ich künftig noch weiter verbessern und verstärken“, so Böhmwalder.

Einsatz für die Region

Mit der Weiterentwicklung des Landesklinikums in Lilienfeld wird die Gesundheitsversorgung im Bezirk gesichert. Die positive Entwicklung der letzten Jahre, wie z.B. die neuen OP-Säle oder auch das neue Beckenbodenzentrum sollen weitergeführt und neue Projekte und Vorhaben unterstützt werden!

„Die Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum hat für unseren Bezirk eine große Bedeutung. Daher werden wir für die Stärkung und Weiterentwicklung beider Landespflegeheime, des Landesklinikums Lilienfeld und die Generalsanierung des Bezirksgerichtes sorgen!“, ist sich Böhmwalder sicher.

Ein weiteres Herzensanliegen ist für Sandra Böhmwalder die Förderung von Lehrlingen, die selbst eine Lehre absolviert hat: „Für junge Menschen ist die Ausbildung ein besonders entscheidendes Thema, damit wirken wir auch dem Fachkräftemangel entgegen.“

„Die Bahnverbindungen werden verbessert, dies ist besonders wichtig für Pendlerinnen und Pendler und für Schülerinnen und Schüler. Durch die Modernisierung und Elektrifizierung bis 2026/27 wird das Netz auf 49 neue Zugverbindungen erweitert. Hier sollen die S54 mit Ziel Hainfeld und die S55 mit Ziel Lilienfeld und Schrambach verkehren. Zwischen 5.00 und 9.00 Uhr sowie zwischen 13.00 und 20.00 Uhr sind Fahrten im Halbstundentakt und ohne Umstieg geplant“, führt die VPNÖ Spitzenkandidatin im Bezirk weiter aus.

„Zum Wohlfühlen im Bezirk ist Brauchtumspflege sehr wichtig! Dies unterstütze ich bei meinen zahlreichen Besuchen verschiedenster Veranstaltungen im ganzen Bezirk und in Hainfeld in meiner Funktion als Ausschussvorsitzende für Gesundheit, Natur und Tradition“, so Böhmwalder.

Zukunftspolitik als Schlüssel

Im Bereich des leistbaren Wohnraums ist Böhmwalder wichtig, dass „nicht wahllos auf die grüne Wiese zu bauen und trotzdem für junge Menschen ein Zuhause zu schaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist das aktuelle Bauprojekt in Lilienfeld beim ehemaligen ‚Lolita‘ Areal, wo für junge Menschen neue Wohnmöglichkeiten geschaffen werden.“

Damit der Bezirk auch weiterhin so lebenswert bleibt, müsse man sich weiter für den Ausbau der erneuerbaren Energie einsetzen: „Dazu gehört die Gründung von Energiegemeinschaften, bei denen die Wertschöpfung in der Region bleibt. Zwei gute Beispiele stellen die Energiegemeinschaften in Lilienfeld und in Türnitz dar. Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligungen im Zuge von Photovoltaikanlagen sollen geschaffen werden! In diesem Bereich ist die neu gegründete Klima- und Energiemodellregion Traisen-Gölsental bereits sehr aktiv und unterstützt Mitgliedsgemeinden bei konkreten Vorhaben! Es ist gut, wichtig und richtig auf erneuerbare Energie zu setzen. Gerade dieser Klimaschutz vor Ort ist unerlässlich und Zukunftspolitik. Schließlich will nicht nur das Beste für die Menschen jetzt, sondern gerade auch für künftige Generationen. Gerade das bin ich auch meinen vier Kindern schuldig.“

„Ich will mich in den kommenden fünf Jahren für den gesamten Bezirk Lilienfeld und gerade für die Weiterentwicklung der Gemeinden einsetzen. Ich bin stets unterwegs und weiß direkt von den Menschen, was sie sich für unseren Bezirk wünschen“, so Sandra Böhmwalder abschließend.