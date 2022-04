Auf den Spuren der Reiternomaden

Sie kamen aus den unendlichen Steppengebieten Asiens. Sie ritten auf wendigen Pferden, brachten neue Technologien und Mode nach Europa. Ihre Krieger verbreiteten Angst und Schrecken. Doch die frühmittelalterlichen Reiternomaden waren mehr als brandschatzende Invasoren.

Mitteleuropa wurde kontinuierlich von reiternomadischen Kulturen geprägt, die ihre Heimat im eurasiatischen Steppenraum hatten – sie sind ein wichtiger und unterschätzter Puzzlestein in der Entstehung Europas. Auch von Niederösterreich, wie Kurator Falko Daim berichtet. „Im heutigen Niederösterreich finden sich zahlreiche Zeugnisse der frühmittelalterlichen Reiternomaden, große Gräberfelder mit zahlreichen Beigaben, Einzelbestattungen wie die Fürstin von Untersiebenbrunn oder der Krieger aus Gnadendorf und die gewaltige Schanze von Thunau am Kamp. Sie werden in unserer Ausstellung in einen großen historischen Zusammenhang gestellt.“

„Gerade die nomadischen Verbände waren extrem offene und multikulturelle Verbände.“

Dominik Heher, Kurator

Welchen Einfluss die Steppenvölker auf die Geschichte Europas haben, steht im Fokus der diesjährigen Schallaburg-Ausstellung „Reiternomaden in Europa“. Die Schau, die von April bis Anfang November Besucher auf das Renaissanceschloss im Bezirk Melk lockt, beleuchtet die Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse bringen dabei Licht in das Mysterium dieser vier Steppenvölker. Damit eröffnet sich eine neue Sicht auf diese Völker, die in der Geschichte oft nur als brandschatzende Reiter dargestellt wurden und heute neu betrachtet werden will. Die Geringschätzung nomadischen Lebens – vonseiten der Sesshaften, versteht sich –, hat in der Geschichte eine lange Tradition.

Dabei war die nomadische Lebensweise keinesfalls primitiv. Reiternomaden wurden meist vor allem als Krieger und Eroberer wahrgenommen, weitere Eigenschaften und kulturelle Besonderheiten ausgeblendet. Doch verbreiteten die nomadischen Völker nicht nur Furcht und Schrecken, sondern hinterließen auch neue Technologien und Moden. Damit nahmen die Reiternomaden großen Einfluss auf ihre Umgebung und prägten den Kontinent Europa maßgeblich.

„Es ist für unsere heutige Zeit geradezu erhellend zu sehen, wie fern frühmittelalterlichen Gesellschaften der Begriff von Nationalität und einheitlicher Sprache war. Und gerade die nomadischen Verbände waren extrem offene und multikulturelle Verbände. Was von den Steppenreitern schriftlich überliefert ist, das ist immer der Blick der anderen – ihrer Nachbarn und ihrer Feinde. Die Archäologie ist unsere einzige Möglichkeit, diese vergangenen Kulturen über ihre eigenen Hinterlassenschaften besser zu verstehen“, gibt Kurator Dominik Heher Einblick.

