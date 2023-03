Von A bis Z – alles rund ums Automobil

Autobild hat die besten Autohändler Österreichs ermittelt – SCHIRAK automobile gehört zu den besten Händlern österreichweit.

Seit rund 100 Jahren besteht das Familienunternehmen Schirak. Damals gegründet als Landmaschinenhandel, entwickelte sich der Betrieb zum federführenden Autofachhandel mit großer Markenvielfalt an insgesamt vier Standorten. Am Standort in der St. Pöltner Porschestraße 19 ist SCHIRAK automobile beheimatet.

SCHIRAK automobile – das heißt: sechs Automarken (Volvo, Jaguar, Land Rover, Nissan, Hyundai und MG). Ein Auto schöner als das andere, Autos für jede Preisklasse – und alle Marken haben elektrische beziehungsweise elektrifizierte Modelle im Programm. Reine Stromer bieten viel Fahrspaß, weil sie sofort reagieren und stark beschleunigen. Die im Boden platzierte Batterie macht die Fahrzeuge deutlich stabiler. Elektroautos sind zudem angenehm leise.

Und sie sind – das Allerwichtigste – Zero-Emission-Vehicles. Elektrifizierte Autos haben Hybridtechnik an Bord – Mildhybrid, Vollhybrid oder Plug-in-Hybrid. Zwei Beispiele: Der Range Rover Velar P400e schafft bis zu 64 Kilometer komplett emissionsfrei; der Hyundai-Vollstromer Ioniq 6 (startet demnächst) kommt maximal 610 Kilometer ohne Ladestopp.

Markenvielfalt in der vierten Generation

Theresa Schirak leitet in vierter Generation den Standort in der Porschestraße 19: „Gerade als Familienbetrieb ist es uns besonders wichtig, die Bedürfnisse unserer Kunden zu kennen, die Beziehung zu ihnen zu pflegen und somit den besten Service mit großer Markenvielfalt bieten zu können!“