Einfach Traumhaft

Das imperiale Schloss Artstetten ist immer einen Besuch wert. Die Sommer-Residenz von Erzherzog Franz Ferdinand ist nicht nur Wohnschloss seiner direkten Nachfahren, der Familie Hohenberg-d‘Harambure. Im Thronfolger Franz Ferdinand gewidmeten Museum gewähren bis Ende Oktober „Schlüsselloch-Geschichten“ sehr persönliche Eindrücke ins bewegende Leben Franz Ferdinands und seiner Nachkommen.

Drei Habsburger haben im sechs Hektar großen Natur-Schlosspark ihre sichtbaren Spuren hinterlassen: der Blumen-Kaiser Franz I, Erzherzog Franz Ferdinand und sein Vater Carl Ludwig. So manch beeindruckender Baum-Solitär, wie die rund 150-jährige Winterlinde, stammt aus dieser Zeit. Im Mai und Juni bezaubern die unzähligen Pfingstrosen mit ihrer Pracht, die am 5. Juni beim Pfingstrosen-Fest mit einem bunten Programm gefeiert wird. Spaß und Action versprechen die Kinder-Rätsel-Rallyes durch Museum und Park, die jederzeit gemacht werden können.

Die gewonnenen Eindrücke können im gemütlichen Schloss-Café mit seiner sonnigen Terrasse bei einer kleinen Erfrischung und dem fantastischen Blick bis zum Alpenvorland besonders gut nachwirken.

Schloss Arstetten als Bühne für Schnitzler

Im September ist Schloss Artstetten auch wieder Bühne: Diesmal steht an zehn Abenden das seinerzeit skandalumwitterte Stück „Reigen“ von Arthur Schnitzler am Programm. Für Besucher, die ein Wochenende in der pittoresken Landschaft verbringen möchten, hat der Schlossgasthof Artstetten, in unmittelbarer Nähe zum malerischen Schloss, ein interessantes Theater-Package geschnürt.

Foto: extremfotos.com/Haslinger, Meierhofer

Wer aber nur speisen und genießen, aber nicht übernachten will, ist dennoch gut im traditionellen Gasthaus mit Charme aufgehoben. Vom traditionellen Stammtisch bis zur Terrasse mit Weitblick und gemütlichen Stüberl ist für jedermann etwas dabei. „Bei uns fühlen sich Feinschmecker als auch Liebhaber bodenständiger Genüsse gleich wohl. Im Einklang mit Gastfreundschaft, Gaumenfreuden und einem Gespür für Gutes entführen wir Sie auf einen kulinarischen Streifzug durch herzhafte Hausmannskost zu regionalen Schmankerln und Köstlichkeiten“, machen die Betreiber den Besuch für jeden Gast zu einem wahren Erlebnis.