Kunst- und Handwerksfest | 11. und 12. September | 10-18 Uhr

Der barocke Gutshof von Schloss Hof ist für dieses Veranstaltungshighlight Tummelplatz für große & kleine Kunstsinnige & Handwerker!

Künstler und ausgewählte Aussteller präsentieren an zwei Tagen ihre hochwertigen Produkte und bieten diese auch zum Verkauf an.

Altes Schauhandwerk wie Schmiedekunst, Drechslerhandwerk, Glas- und Keramikkunst, Seidenkunst, Modistenhandwerk und vieles mehr können Sie an diesen beiden Tagen hautnah erleben.

Dieter Nagl

Für Unterhaltung sorgen unter anderem die Waldelfen und Hexen mit Artistik und ihren guten Zaubersprüchen, ein nostalgischer Drehorgelspieler sowie das Bläserensemble Unique Horns.



Süße und pikante Schmankerln, das natürlich bei keinem Fest fehlen darf, sorgen für das leibliche Wohl.











Drachensteigfest | 25. und 26. September | 13-18 Uhr

Die Drachen sind los und sorgen beim Drachensteigfest für ein buntes Treiben am Himmel über Schloss Hof.

„Volle Kraft hinauf!“ Der 1. Wiener Drachen- und Flugverein präsentiert auf der Schloss Hofer Festwiese seine schönsten und originellsten Exemplare!

SKB



Die jüngsten Gäste haben die Möglichkeit ihren eigenen Drachen zu basteln, bemalen und anschließend in luftige Höhen aufsteigen zu lassen. Das dafür benötigte Material wird vor Ort zur Verfügung gestellt.

Das Motto heißt auf alle Fälle für Groß und Klein: Drachen mitnehmen und gemeinsam steigen lassen!

Herbstfest | 9. und 10. Oktober | 10-18 Uhr

Im idyllischen Gutshof findet ein Herbstmarkt mit tollem Rahmenprogramm für die ganze Familie statt.

SKB Sladky

Der Kürbis steht im Zeichen des Herbstes und ist zu dieser Jahreszeit nicht mehr wegzudenken. Erhaschen Sie an diesen beiden Tagen spannende Einblicke in die Kunst des Kürbisschnitzens. Basteln, Ponyreiten und Kutschenfahrten für die jüngsten Gäste sowie köstliche Speisen und Getränke stehen am Programm.