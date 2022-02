Das Erlebnisparadies für die ganze Familie!

Ostern auf Schloss Hof von 19.3.-18.4.

Lassen Sie sich an den Ostermarkt-Wochenenden vom kunsthandwerklichen Angebot der zahlreichen AusstellerInnen inspirieren und genießen Sie kulinarische Schmankerl aus der Region. Für eine Menge Spaß sorgt das bunte Familienprogramm mit tollen Bastelprojekten in der Osterhasenwerkstatt, die große Osterhasensuche und das traditionelle Ponyreiten bis hin zur großen Ostereiersuche und Kasperl-Vorstellungen am Osterwochenende. Tipp: Tolles Kinderprogramm in den Osterferien!)

Foto: SKB Astrid Knie

Ein Mai voller Feste & Feiern

Der Mai wird festlich auf Schloss Hof willkommen geheißen - mit dem großen Maifest am 30.4. und 1.5.2022 mit spektakulärem Umzug der tierischen Bewohner vom Gutshof. Neben dem Maibeginn wird auch der Einzug des Frühlings von 26.-29. Mai beim Frühlingsfest in vollen Zügen genossen und gefeiert. Das Motto lautet: Schloss Hof mit allen Sinnen entdecken. Für dieses Erlebnis sorgen köstliche Frühlingsspeisen, eine Bastelwerkstatt mit Naturmaterialien, spannende Blumenjagd für Jung und Alt und viele weitere bezaubernde Überraschungen.

Barockes Picknickerlebnis

Am Muttertag (8.5.), Vatertag (12.6.) und am Familienpicknick-Wochenende (16.-19.6.) können Sie die Sonnenstrahlen im blühenden Barockgarten mit feinen Köstlichkeiten aus dem Picknickkorb (vorab reservieren oder selbst einpacken) zu lauschigen Musikklängen in vollen Zügen genießen.

Foto: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H - Severin Wurnig

Tipp: Großer Ferienspaß

Im August geht es beim großen Sommerferienspaß wieder richtig rund auf Schloss Hof – unbedingt vormerken! 6. August bis 4. September 2022.

Foto: SKB Astrid Knie

Ausstellungen & Führungen 2022:

Sonderausstellung: Kaiserliche Tafelschätze

Schloss Hof: Goldlöffel, Prunkgeschirr & Rundgang durch die Prunkräume (Täglich 11:00, 12:30, 14:00 & 16:00 Uhr)