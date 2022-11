Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof

Eingebettet in eine prächtige historische Barockkulisse bietet der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof ein besonderes (vor-) weihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie!

Über 80 AusstellerInnen präsentieren mit viel Liebe zum Detail ihre Handwerksprodukte und Geschenkideen. Süße und pikante Köstlichkeiten sowie wärmende Punschvariationen laden bei außergewöhnlichen Stehtischen zum Genießen und Verweilen ein. Neben den herrlichen Düften der Adventspezialitäten sorgen auch weihnachtliche Bläserklänge für stimmungsvolle Momente.

Foto: SKB_Astrid Knie

Auch der idyllische Gutshof steht ganz im Zeichen dieser besonderen Jahreszeit und verzaubert die Gäste mit der Stallweihnacht und der lebenden Krippe mit den tierischen Bewohnern von Schloss Hof.

Das Schloss überzeugt mit einer exklusiven Weihnachtsausstellung unter dem Titel „Adventkalender für Groß und Klein“ sowie den Prunkräumen von Prinz Eugen und Maria Theresia.

Foto: SKB_Astrid Knie

Für beste Unterhaltung bei den Kindern sorgt ein liebevolles und abwechslungsreiches Familienprogramm: Kreative Stunden in der Bastelwerkstatt, Ponyreiten, Abenteuer in der Kindereisenbahn oder im Karussell, Kasperl & Co. mit „Das Lebkuchenmännchen“ und magische Momente bei einer Zaubershow.

Mehr Infos zum Programm

TIPP: Online-Tickets sichern und lange Wartezeiten vermeiden!

Foto: SKB_Astrid Knie

Eintritt Weihnachtsmarkt / inkl. Schloss

Erw. 8 € / 16€ | Kinder (6-18 J.) 3,50 € / 10 €

Familien (2 Erw. + max. 3 Kinder) 19,50 € / 42 €

Führungsaufpreis: Erw. 4 € | Kinder 2 €

Öffentliche Anreise mit der VOR Buslinie 543 – Anbindung an Bhf. Bad Deutsch Altenburg und Bhf. Marchegg. Stündliche Anreise möglich.