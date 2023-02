Oster- und Frühlingsmarkt auf Schloss Hof

Flanieren Sie durch den aufblühenden Gutshof und genießen Sie die frühlingshafte Stimmung auf dem traditionellen Oster- und Frühlingsmarkt!

Foto: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. - Michal Cilc

An den fünf Wochenenden vom 11.3. bis 10.4. (inkl. Feiertag) inspirieren die abwechslungsreichen AusstellerInnen mit kunsthandwerklichem Angebot und kulinarische Schmankerl. Beschwingte Musik lädt zum Entspannen und Genießen ein. Für jede Menge Oster- und Frühlingsspaß sorgt das bunte Familienprogramm mit der Bastelwerkstatt, einem Besuch beim Osterhasen, Ponyreiten, Kasperltheater sowie mit der großen Deko-Ostereiersuche von 8.-10.4. im Barockgarten – suchen, zählen und eine kleine Überraschung beim Nachhausegehen im Kassenhof abholen!

Foto: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. - Michal Cilc

Am letzten Wochenende (15. & 16.4.) verwandelt sich der Gutshof von Schloss Hof in einen erfrischenden Frühlingsmarkt mit Pflanzenausstellern, Garten- und Hausdekor, Meet & Greets mit den GärtnerInnen von Schloss Hof sowie Tipps und Tricks bei Pflanzenvorträgen und Fachberatungen vor Ort. Neben frühlingshaften Kreativangeboten für die Kinder gibt es auch die Möglichkeit vor Ort Drachen zu basteln und diese anschließend auf der Schlosswiese steigen zu lassen (geeignete Windbedingungen vorausgesetzt). Auch an diesem Wochenende ist wieder der Kasperl mit dabei, am 16.4. um 13:00 und 15:30 Uhr (Online Tickets erforderlich!).

Foto: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. - Michal Cilc

Gleichzeitig mit dem Oster- und Frühlingsmarkt öffnet auch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ ihre Türen auf Schloss Hof mit der Ausstellungserweiterung „Service mit Persönlichkeit“. Vom 11.4. bis 1.11.2023 widmet sich ein neuer Teil der Ausstellung mit dem Titel „Service mit Persönlichkeit“ berühmten Habsburgern wie Kaiserin Elisabeth oder Maximilian von Mexico. Des Weiteren sind Motivteller unter dem Motto „Kunst auf den Teller gebracht“ aus der Zeit des Biedermeiers zu sehen. Die Sonderausstellung kann bei einem Rundgang durch die Prunkräume besichtigt werden und bei Führungen, welche mehrmals täglich angeboten werden.

Mehr Informationen zum Programm

Foto: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. - Michal Cilc

Eintritt:

Oster- u. Frühlingsmarkt: Erw. € 8,50; Ki (6-18 J.) € 4,00; Familie (2 Erw. + max. 3 Ki) € 21,00

Oster- u. Frühlingsmarkt inkl. Schloss: Erw. € 21,00; Ki (6-18 J.) € 12,00; Familie (2 Erw. + max. 3 Ki) € 54,00

Jahreskarte: Erw. € 46,00; Ki (6-18 J.) € 26,00

Alternative Anreise:

VOR-Buslinie 543 – öffentliche Anbindung an Bhf. Bad Deutsch Altenburg und Bhf. Marchegg. Stündliche Anreise möglich

Kontakt:

2294 Schloßhof 1

Tel.: +43 (0)2285 20 000

E-Mail: office@schlosshof.at

Web: www.schlosshof.at