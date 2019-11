Kunsthandwerk, Kulinarik, Konzerte, Kinderwelt

Besuchen Sie den idyllischen Weihnachtsmarkt im barocken Ambiente auf Schloss Hof! Traditionelles Kunsthandwerk und die prachtvolle historische Kulisse schaffen ein ganz besonders stilvolles Ambiente für Groß und Klein. Das vielseitige Rahmenprogramm reicht von Adventkonzerten, Ponyreiten, Bastel- und Back-Workshops bis hin zu einer Weihnachtsmausstellung. Auch zahlreiche kulinarische Schmankerl dürfen nicht fehlen! - Ein besonderes (vor) weihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie!

Kunsthandwerk

SKB Astrid Knie

Rund 90 AusstellerInnen im Innen- als auch Außenbereich bilden das Herzstück des Weihnachtsmarktes. Mit liebevoll hergestellten Handwerksprodukten präsentieren sie eine Vielzahl an ganz persönlichen Geschenkideen. Neben handgefertigtem Christbaumschmuck in allen Formen (gedrechselt, gehäkelt, geklöppelt oder gefilzt) reihen sich Krippen aus Naturmaterialien und handgeschöpfte Billets. Schenken Sie zur Weihnachtszeit zur Abwechslung einen originellen Scherenschnitt oder riechen Sie an den duftenden Naturseifen und Bienenwachskerzen. Für Abwechslung an den einzelnen Wochenenden sorgen weitere KunsthandwerkerInnen in der Orangerie mit ihren selbstgefertigten Produkten.

Kulinarik

SKB Astrid Knie

Ofenkartoffel, Knödel, Gulasch oder doch lieber Kaiserschmarrn? Süße und deftige Köstlichkeiten und wärmende Punschvariationen laden bei den außergewöhnlichen Stehtischen in Tier- und Baumform zum Genießen und Verweilen ein. Viele kulinarische Leckerbissen und das Schloss Hof Weihnachtsmarkt-Häferl sind auch als Mitbringsel für die Liebsten oder als Erinnerungsstück bestens geeignet.

Konzerte

Musikalisches Rahmenprogramm

Auch für die musikalische Untermalung ist am Weihnachtsmarkt gesorgt. Bläserensembles sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre im charmanten Arkadenhof: jeweils 14, 15, 16 Uhr

Im prunkvollen Festsaal findet jeden Samstag jeweils um 17 Uhr ein klassisches Weihnachtskonzert von der Philharmonie Marchfeld statt. (p.P. € 21,-, beinhaltet. Eintritt Weihnachtsmarkt, Konzert, Dauer 45 min. und Weihnachtsausstellung im Schloss)

Kinderwelt

Für die Kinder vergeht die Wartezeit auf das Christkind beim kunterbunten Rahmenprogramm wie im Flug.

SKB Astrid Knie

Kinderprogramm:

7. und 8.12. | 13-16 Uhr Nikolaus und Engerl

Kindereisenbahn* | pro Fahrt € 2,50

NEU Höfisches Karussell mit historischen Kutschen und Möbeln – angetrieben durch Muskelkraft* | pro Fahrt € 3,-

Stallweihnacht* | 10-13 und 15-18 Uhr

Ponyreiten* | 14-16 Uhr | 1 Runde € 1,-

Streicheltiergarten*

Bastel- und Schreibwerkstatt | 11-17:30 Uhr

Backstube* | 11-17:30 Uhr

Kinderführung „Perücke, Fächer, Menuett“* | p.Kind € 3,- (1 Begleitperson frei)

Lebende Krippe*

*an allen Öffnungstagen

jeden Sa | 13 und 15 Uhr Zauberer

jeden So | 13 und 15 Uhr Kasperl & Co

Tipp: Weihnachtsausstellung im Schloss: „Geschichten zur Weihnachtszeit. Ein Adventkalender für Groß und Klein.“

Kostenlose Parkplätze vor Ort verfügbar



Eintrittspreise:

Erwachsene: € 7,- | Kinder (6-18 Jahre): € 3,-

Aufpreis Schloss: Erwachsene € 8,- | Kinder (6-18 Jahre): € 6,-

Weitere Informationen: https://www.schlosshof.at/weihnachtsmarkt/