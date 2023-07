SOMMER im SCHLOSS MARCHEGG

Mitten in der Natur und dennoch festlich, umgeben von brütenden Störchen und unter den alten Bäumen des Schlossgartens lässt es sich vor der historischen Kulisse des Schlosses Marchegg feiern.

4.8.2023 Nachts im Schlösserreich – FETE BLANCHE-NOIR-ROUGE (Fest)

Tauchen Sie ein in eine Nacht voller Eleganz und Stil bei der spektakulären FETE BLANCHE-NOIR-ROUGE! Der zauberhafte Schlosspark Marchegg öffnet seine Tore für dieses exklusive Event. Willkommen in einer Welt voller Farben und Sinnlichkeit, denn der Dresscode - Weiß, Schwarz und Rot – sorgt für eine unvergessliche Nacht im Schlosspark Marchegg! Höhepunkt des Abends ist die Prämierung des besten Outfits.

11.08.2023 Jimmy Schlager (Konzert)

Jimmy Schlager, ein begnadeter Singer-Songwriter, Slang-Pop-Poet, Erzähler und Interpret präsentiert ausgesuchte Stücke aus seinen Tonträgern der letzten 15 Jahre. Ein quasi uferloser Abend mit Liedern bis zum Ende und darüber hinaus ... im wundervollen Ambiente des Schlossparks Marchegg.

13.08.2023 Marc Pircher im Duo & Renate (Konzert)

Nach dem erfolgreichen Konzert im letzten Jahr kommen Marc Pircher und Renate bereits zum zweiten Mal in den historischen Schlosspark am Rande der March‐Auen. Erleben Sie einen schwungvollen Sommerabend unter freiem Himmel in einem besonderen Ambiente.