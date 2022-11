Advent auf der Mariazellerbahn

Durchs Dirndltal ins Mariazellerland

Die modernen Himmelstreppengarnituren laden zur entspannten Fahrt ein, während der Familienerlebniszug Ötscherbär und der Nostalgie-Dampfzug Eisenbahnromantik pur wie anno dazumal bieten. Atemberaubende Ausblicke, exklusiven Komfort und Genuss auf Schiene – das bieten die Panoramawagen.

In der Vorweihnachtszeit ist die Mariazellerbahn zudem die ideale Zubringerin zum stimmungsvollen Mariazeller Advent, der seine Pforten 2022 an den Wochenenden bis 18. Dezember, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, öffnet.

Foto: NB_Hackner

Adventprogramm 2022

Der Familienerlebniszug Ötscherbär ist an allen Adventsamstagen (ab 19. November) unterwegs: Am 26. November und 3. Dezember reisen Nikolaus und Krampus mit, am 10. und 17. Dezember das Christkind höchstpersönlich.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen (ab 19. November) fahren die exklusiven Panoramawagen durch die winterliche Landschaft – herrliche Ausblicke, regionale Frühstücksvariationen und köstliche Advent-Schmankerl vollenden das Ausflugserlebnis.

Für die Nostalgiefans ist die imposante Dampflok Mh.6 am 20. und 27. November sowie am 4., 8., 11. und 18. Dezember mit der historischen Garnitur unterwegs.

Ein Sonderzug macht sich am 11. Dezember frühmorgens (3:07 Uhr) von St. Pölten auf den Weg zur Mariazeller Rorate. Die heilige Messe in der Basilika findet um 6:00 Uhr statt.

Foto: NB_Gregory

Tickets & Information

Alle Informationen zur Mariazellerbahn gibt es unter www.mariazellerbahn.at. Tickets sind im Niederösterreich Bahnen Webshop erhältlich.

Kontakt

Niederösterreich Bahnen Infocenter

T: +43 (0) 2742 360 990-1000

M: info@niederoesterreichbahnen.at

W: www.niederoesterreichbahnen.at