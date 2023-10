Weihnachtskassetten mit Waldviertler Schmankerln gefüllt!

Unter dem Motto „Regionalität schenken“ erfreuen sich gerade zu Weihnachten unsere verschiedenen Weihnachtskassetten und -boxen mit Waldviertler Spezialitäten befüllt großer Beliebtheit. Entweder im privaten Bereich oder als Firmengeschenke für Kunden bzw. Mitarbeiter.

Die Kassetten können auch ganz individuell zusammengestellt werden. Pure Freude durch ein „Stück Regionalität“ aus Niederösterreich! Vor mehr als 10 Jahren gründeten wir unsere Schmankerlbox. 2 Ziele hatten dabei oberste Priorität. Wir wollten ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen regionalen Produkten aus einer Hand anbieten können und dabei voll auf die Zufriedenheit unserer KundInnen setzen.

So wie am ersten Tag sind wir auch heute persönlich per Telefon oder Mail erreichbar ohne Warteschleifen und Bandansagen. Einfach von Mensch zu Mensch. Aktuell umfasst unser Sortiment rund 450 Regionale Spezialitäten, unsere hausgemachten Schmankerln sowie zahlreiche Geschenkkassetten aus Holz und Wellpappe.

Unsere Spezialitäten - nur Hausgemachtes schmeckt wie Hausgemachtes!: Wir produzieren selbst weit über 50 Marmeladen, Chutneys, Fruchtsenfe, Kräutersalze, Säfte, Liköre und unsere Beschwingte Marille - alles nach „Oma’s Rezepten“, kombiniert mit einer Vielfalt köstlicher Eigenkreationen!

