Urlaub in der Heimat

„Willst Du immer weiterschweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“ So lautet ein Ausschnitt aus einem Goethe-Gedicht, der uns mahnt, das Gute in dem zu sehen, was wir haben. Herbst und Winter sind Zeiten der Einkehr und des Zurückziehens. Warum nicht beides verbinden? Zum Beispiel im Schneeberghof, wo es viel Raum, Zeit und Möglichkeiten gibt, um ausgiebig auf sich selbst zu schauen. Auf die innere Stimme zu hören, die eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle zu schieben und sich verwöhnen zu lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ohne weit zu reisen in das Wichtigste zu investieren, das es gibt: in das eigene Wohlfühlen! Eines ist klar. Der Alltagsstress lässt sich bei einer Auszeit recht gut abschütteln – auch wenn sie nur kurz währt. Genießen Sie die Schönheit der Natur im Schneebergland, lassen Sie sich vom kulinarischen Rundum-Programm verwöhnen und gönnen Sie sich Seelen-Wellness!

Kontakt:

Wiener Neustädter Straße 24

2734 Puchberg am Schneeberg

www.schneeberghof.at

02636/3500