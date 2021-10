Die Schoeller-Bleckmann Nitec GmbH (kurz: SBN) ist ein Unternehmen der steirischen Christof Group. In ihrer Branche als eines der Vorzeigeunternehmen bekannt, zählt die SBN zu den Weltmarktführern und fertigt hochwertiges Equipment für die Harnstoff- und Ammoniaksynthese sowie hochwertiges kritisches Prozessequipment für die Chemische und Petrochemische Industrie.

Umfassende Materialkenntnis und die langjährige Erfahrung in Konstruktion und Fertigung dieser anspruchsvollen Apparate resultieren in der optimalen und hochqualitativen Umsetzung der jeweiligen Kundenwünsche. Modern ausgestattete Standorte in Ternitz und Linz bilden gemeinsam mit engagierten sowie bestens ausgebildeten MitarbeiterInnen die Grundlagen der hohen Verlässlichkeit und Termintreue, wofür die SBN bei ihren Kunden und Geschäftspartnern bekannt ist.

Die einzigartige Expertise in der Herstellung von kundenspezifischen Apparaten für die Harnstoffsynthese unter Verwendung verschiedener korrosionsbeständiger Metalle und Legierungen und dem Einsatz von verschiedenen Schweißverfahren führt zu einer breiten Produktpalette, darunter Hochdruck-Wärmetauscher, Reaktoren, Scrubber, Kolonnen sowie Einbauten und Rohrleitungen.

Dazu kommt ein umfangreiches Programm für Ammoniakanlagen, wie etwa Primär- und Sekundär-Reformer, Wärmetauscher für die verschiedenen Prozessstufen und Konverter-Einbauten für die NH3-Synthese. Als führender Hersteller von Hochdruckapparaten bietet die SBN spezielle Services vor Ort, etwa das Schweißen von Hochdruck-Harnstoffrohrleitungen, die Reparatur von Wärmetauschern oder den Abbau sowie die Neuinstallation von Apparaten weltweit an. Die Exportrate der SBN liegt bei 99 Prozent.

Durch die Einführung eines umfassenden Präventivmaßnahmenpakets zur Gesundheits- und Versorgungssicherung konnte die Corona-Krise bis jetzt ausgezeichnet gemeistert werden. Trotz der weltweiten Pandemie mit all ihren negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft kann die SBN volle Arbeitsplatzsicherheit gewährleisten.

Zusätzlich zur Weltmarktführerschaft im Harnstoffbereich verstärkt die SBN ihre Aktivitäten in anderen Nischenmärkten und sucht dafür interessierte und qualifizierte TechnikerInnen und SchweißerInnen sowie vollständig gegen Covid-19 geimpfte SchweißerInnen und MetalltechnikerInnen (SchlosserInnen) für Montagen und Reparaturen im weltweiten Ausland. Werden auch Sie Teil des SBN-Teams und unterstützen Sie uns dabei, unsere Weltmarktführerschaft noch weiter auszubauen!

Die Schoeller-Bleckmann Nitec GmbH (kurz: SBN) ist ein Unternehmen der steirischen Christof Group. In ihrer Branche als eines der Vorzeigeunternehmen bekannt, zählt die SBN zu den Weltmarktführern und fertigt hochwertiges Equipment für die Harnstoff- und Ammoniaksynthese sowie hochwertiges kritisches Prozessequipment für die Chemische und Petrochemische Industrie.

Umfassende Materialkenntnis und die langjährige Erfahrung in Konstruktion und Fertigung dieser anspruchsvollen Apparate resultieren in der optimalen und hochqualitativen Umsetzung der jeweiligen Kundenwünsche. Modern ausgestattete Standorte in Ternitz und Linz bilden gemeinsam mit engagierten sowie bestens ausgebildeten MitarbeiterInnen die Grundlagen der hohen Verlässlichkeit und Termintreue, wofür die SBN bei ihren Kunden und Geschäftspartnern bekannt ist.

Die einzigartige Expertise in der Herstellung von kundenspezifischen Apparaten für die Harnstoffsynthese unter Verwendung verschiedener korrosionsbeständiger Metalle und Legierungen und dem Einsatz von verschiedenen Schweißverfahren führt zu einer breiten Produktpalette, darunter Hochdruck-Wärmetauscher, Reaktoren, Scrubber, Kolonnen sowie Einbauten und Rohrleitungen.

Dazu kommt ein umfangreiches Programm für Ammoniakanlagen, wie etwa Primär- und Sekundär-Reformer, Wärmetauscher für die verschiedenen Prozessstufen und Konverter-Einbauten für die NH3-Synthese. Als führender Hersteller von Hochdruckapparaten bietet die SBN spezielle Services vor Ort, etwa das Schweißen von Hochdruck-Harnstoffrohrleitungen, die Reparatur von Wärmetauschern oder den Abbau sowie die Neuinstallation von Apparaten weltweit an. Die Exportrate der SBN liegt bei 99 Prozent.

Durch die Einführung eines umfassenden Präventivmaßnahmenpakets zur Gesundheits- und Versorgungssicherung konnte die Corona-Krise bis jetzt ausgezeichnet gemeistert werden. Trotz der weltweiten Pandemie mit all ihren negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft kann die SBN volle Arbeitsplatzsicherheit gewährleisten.

Zusätzlich zur Weltmarktführerschaft im Harnstoffbereich verstärkt die SBN ihre Aktivitäten in anderen Nischenmärkten und sucht dafür interessierte und qualifizierte TechnikerInnen und SchweißerInnen sowie vollständig gegen Covid-19 geimpfte SchweißerInnen und MetalltechnikerInnen (SchlosserInnen) für Montagen und Reparaturen im weltweiten Ausland. Werden auch Sie Teil des SBN-Teams und unterstützen Sie uns dabei, unsere Weltmarktführerschaft noch weiter auszubauen!

Schoeller-Bleckmann Nitec GmbH

Hauptstraße 2, 2630 Ternitz

02630/319-0

E-Mail: sbn@christof-group.com

Website: www.christof-group.com/sbn