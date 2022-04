Wilhelm-Forst unter einem Dach vereint

Der Wald des Waldviertels ist nicht nur wertvoller Lebensraum für Fauna und Flora, Erholungsraum, Luftfilter, Wasserspeicher sowie Sauerstoff- und Schattenspender, sondern auch Arbeitsplatz: Die Firma Wilhelm-Forst aus Nondorf im Bezirk Gmünd hat nach 20-jähriger Expansion eine Größe erreicht, die die Kapazität am Firmensitz und in der schon dazu genommenen Betriebsstätte in Schwarzenau (Bezirk Zwettl) sprengte. Sie fasst daher Büro, Werkstatt und Halle zu einem großen neuen Betriebszentrum im Wirtschaftspark Schrems zusammen.

Foto: Markus Lohninger

„In den neuen gemeinsamen Standort zu investieren war eine sehr gute Entscheidung. Wir hatten wirklich Glück“, strahlt Firmenchef Martin Wilhelm beim Lokalaugenschein auf der Baustelle. Einer der Gründe dafür: „Die Arbeiten sind bisher exakt nach Plan verlaufen.“

Das Bürogebäude mit drei Arbeitsplätzen, Archiv, Sanitärräumen und Aufenthaltsraum sowie die hohe, 985m² große Halle stehen. Im Mai sollte bereits mit der Übersiedlung des stattlichen Maschinenparks (drei Harvester, drei Forwarder, zwei Forsttraktoren, ein Forstseilschlepper, ein Lkw mit Tieflader, Fällgreifer, etliche Seilwinden…) gestartet werden können.

Genug Platz für das zehnköpfige Team: Die Übersiedlung von Nondorf und Schwarzenau soll noch im Mai beginnen. Foto: Markus Lohninger

Alles wird nun einfacher, ist sich Wilhelm sicher. Umständliches Wenden mit den bis zu 23 Meter langen Gefährten gehört dank Zufahrtsstraße rund ums Areal bald der Vergangenheit an, mit Werkstatt, Lager auf zwei Etagen, Technikraum, Hebebühne sowie 20 Meter langer Montagegrube werden auch die Abläufe in der Halle runder, außen kommen ausreichend Parkplätze, ein Waschplatz und eine PV-Anlage für das smarte E-Car, das Erledigungen abseits der Wälder dient.

Glück hatten Martin Wilhelm und Gattin Sabine, zugleich seine Partnerin in der Geschäftsführung, auch in der Preiskalkulation: Die Aufträge waren im Februar 2021 unter Dach und Fach – erste Bauteile schon ausgeliefert, als weltweite Material-Engpässe eine massive Teuerungswelle auslösten.

Gute Aussichten: Die 985m² große Betriebshalle mit Hebebühne, Montagegrube und Lagerraum auf zwei Etagen ist praktisch fertig. Foto: Markus Lohninger

Wilhelm-Forst ist ein zehnköpfiges Team, das noch um je einen Mechaniker und Forwarderfahrer wachsen möchte. Es ist auf Schlägerung & Bringung von Holz in praktisch jedem Gelände spezialisiert, verrichtet auch händische Arbeiten mit Seilwinde und Baumabtragungen, ist Transporter für Forst-, Bau- und Landmaschinen. Kunden sind neben Forstbetrieben auch viele Private, sagt Martin Wilhelm: „Wir begutachten einen Wald gemeinsam, stellen bei Interesse den Kontakt zu einem Sägewerk her, begleiten ein Projekt bis zum Ende. Der Kunde muss sich um nichts kümmern.“