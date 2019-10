SAP – Enterprise Resource Planning: Wer diesen in der näheren Umgebung einzigartigen Schwerpunkt wählt, wird zu einem qualifizierten SAP-Anwender in den Modulen Finanzbuchhaltung, Materialwirtschaft, Vertrieb und Controlling ausgebildet. Die intensive Arbeit mit der Firmen-Software SAP erhöht die Berufschancen in Unternehmen, die SAP im Einkauf und Verkauf, in der Buchhaltung, im Lager etc. einsetzen. Die fundierten Kenntnisse betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge bieten beste Chancen am Arbeitsmarkt.

HELMUT WURZER

Kommunikationsmanagement und Marketing: Ein Werbevideo drehen, das Event des Jahres managen und Besuchermeinungen online einholen – der Ausbildungsschwerpunkt „Kommunikationsmanagement und Marketing“ hat von allem etwas. In der bunten Welt des Marketings dreht sich alles um Unternehmenskommunikation und gezielte Werbung. Jeder Unternehmensauftritt, ob on- oder offline, bedarf guter Strategien und Konzepte. Dafür Kommunikationsziele festzulegen und die richtigen Werbemittel und –träger für die jeweilige Zielgruppe auszuwählen, ist Teil dieses Schwerpunkts. Viele praktische Beispiele und Übungen wie Storytelling führen in die bunte Welt des Marketings ein und trainieren stilsicheres Formulieren, Konzipieren und Präsentieren.

Informations- und Kommunikationstechnologie – E-Business:

Wer gerne am Computer arbeitet, eigene Websites erstellen möchte oder sich für Bild- und Videobearbeitung interessiert, ist in diesem Schwerpunkt richtig. Die praktischen Übungen bereiten optimal auf die digitale Welt vor. Die Inhalte von „Informations- und Kommunikationstechnologie – E-Business“ umfassen Social Media, Fotografie- und Bildbearbeitung, Audio- und Videobearbeitung, Multimediaprojekte, Web-Design, Content Management Systeme, Security.