Ein Wochenende für deine Zukunft!

Die SCHULE & BERUF ist Niederösterreichs größte Fachmesse für Aus- und Weiterbildung und bietet für Jugendliche den perfekten Ort um Berufsorientierung live zu erleben! Bei der umfangreichen Ausstellung beginnend mit allgemeinen Informations- und Beratungsstellen über verschiedene Schultypen bis hin zu Lehrbetrieben, können viele wichtige Informationen an nur einem Ort eingeholt werden. Das Angebot wird durch Weiterbildungsmöglichkeiten abgerundet.

Sechs Hallen voller Action! Die SCHULE & BERUF ist bekannt für ihren lebhaften Charakter. Nahezu an jedem Stand wartet ein interaktives Element auf die Besucher•innen. Wer alles ausprobiert, hat am Ende des Tages einen guten Überblick darüber, welche Ausbildung oder welcher Schwerpunkt zu den eigenen Kompetenzen am besten passt.

Foto: zVg Messe Wieselburg

Rund 150 Aussteller•innen stehen an den drei Messetagen für Fragen zur Verfügung. Darüberhinaus wird auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Bei 15 verschiedenen Workshops kann man sein Geschick testen und so einen Einblick in den beruflichen Alltag erhaschen. Vom Marzipanrosen formen übers Mauern mit Ziegeln bis hin zum Kotflügel formen ist alles dabei! In Fachvorträgen werden Themen rund um die Bewerbung und den Jugenschutz altersgerecht aufbereitet. Auf der Show-Bühne zeigen die ausstellenden Schulen, dass bei ihnen nicht nur die Schulbank gedrückt wird! Außerdem kann man bei den Bewerbungs-Checks ein richtiges Bewerbungsgespräch durchmachen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Idealerweise kann man auch seinen Lebenslauf mitbringen und ihn von Profis durchchecken zu lassen.

Während der SCHULE & BERUF kann man direkt mit Lehrer•innen, Schüler•innen, Ausbildungsleiter•innen und Lehrlingen die entscheidenden Fragen klären und sich Erfahrungsberichte erzählen lassen, die man sonst wohl nicht zu hören bekommt.

Alle Infos rund um die Veranstaltungen findet man unter: www.messewieselburg.at und www.schule-und-beruf.at