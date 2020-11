Das Bundesoberstufengymnasium Deutsch-Wagram ist eine allgemeinbildende höhere Schule mit drei Ausbildungszweigen, Kunst, Musik und Sport, die dich in vier Jahren zur Matura führt.

Unsere Schule zeichnet sich durch ein attraktives Schulgebäude mit modernster Ausstattung, eine hervorragende Verkehrsanbindung und ein familiäres Lernklima aus. Engagierte und kompetente Lehrerinnen und Lehrer pflegen einen partnerschaftlichen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern und fördern deren individuelle Talente durch einen abwechslungsreichen Unterricht. Eine kompakte Stundenplangestaltung und die enge Zusammenarbeit mit Vereinen aus der Umgebung runden das Konzept ab.

Kunst

Die Freude an Kunst und das Interesse am künstlerischen Schaffen stehen im Kunstzweig im Mittelpunkt. Die Fächer Bildnerische Erziehung sowie Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung bieten dafür eine abwechslungsreiche Palette an Themen: von Grafik, Malerei, Skulptur, Architektur, Design, Fotografie, Film und Video über neue Medien bis hin zur Auseinandersetzung mit Kunstgeschichte und dem visuell gestalteten Alltag.

Musik

Neben einer breiten musiktheoretischen Ausbildung haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ein Instrument neu zu erlernen oder vorhandenes Können zu vertiefen. Der praxisorientierte Unterricht wird durch unverbindliche Übungen im musischen Bereich ergänzt. In Schulkonzerten, Klassenabenden und Matineen wird Auftrittserfahrung gesammelt und die Bühnenpräsenz gestärkt. Im hauseigenen Tonstudio wird nützliches Wissen im Bereich digitaler Musikproduktion vermittelt und es entstehen herausragende Aufnahmen.

Sport

Eine multisportive Ausbildung bildet die Basis und wird durch eine fundierte Wissensvermittlung in Bezug auf Sportmanagement ergänzt. Hierbei werden Kompetenzen in den Bereichen Projekt- und Eventmanagement, Kommunikation, Präsentation und Sportökonomie erlernt. Die gesundheitlichen und sportwissenschaftlichen Aspekte des körperlichen Trainings werden in den Wahlpflichtgegenständen „Gesundheitslehre“ und „Theorie des Sports“ vermittelt.

Optimierte Stundentafel

BORG Deutsch-Wagram

Die hohe Unterrichtsqualität wird nicht zuletzt durch eine Optimierung der Stundentafel, individuelle Fördermaßnahmen und einer Vielfalt an Lehrmethoden gewährleistet. Durch interdisziplinären, projektbezogenen Unterricht werden soziale Kompetenz, eigenverantwortliches und gemeinsames, zielorientiertes Arbeiten im Team, Konfliktfähigkeit, Verlässlichkeit und sicheres Auftreten der Jugendlichen geschult. Digitalisierung und Medienkompetenz stehen fächerübergreifend auf der Tagesordnung.

Erfolgsgeschichte einer Bildungseinrichtung

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Anzahl der Klassen beinahe verdreifacht. Verantwortlich für den regen Zulauf ist das innovative Bildungsangebot. Die drei Schulzweige und die zeitgemäß gewählten Schulschwerpunkte „Fördern und Stärken“, „Gesundheit und Fitness“ und „Kommunikation und Präsentation“ erhalten überregional großen Zuspruch.

Mit unserem Angebot richten wir uns an kreative, musische und sportliche Absolventinnen und Absolventen aller Formen der Neuen Mittelschule und der Unterstufe des Gymnasiums, die ihr Hobby mit der Schulausbildung verbinden möchten. Gemeinsames Ziel ist der Erwerb höheren Allgemeinwissens, vielfältiger Kompetenzen und die optimale Vorbereitung auf den Studien- oder Berufseinstieg.

Individuelle Schulführungen

BORG Deutsch-Wagram

Damit Sie sich trotz der COVID-19 Situation auch selbst vor Ort ein Bild machen können werden Einzelschulführungen für Familien angeboten. Wenn Sie Interesse an einer Führung haben, können Sie jederzeit per mail oder telefonisch unter 02247/65087 einen Termin vereinbaren.

Alle weiteren Informationen zum Angebot der Schule und der Anmeldung finden Sie unter:

www.borgdw.at