STA. CHRISTIANA WIENER NEUSTADT

Rund 600 Kinder, vom Taferklassler bis hin zum Jugendlichen auf Lehrstellenstuche, besuchen die Bildungseinrichtungen in der St. Christiana Wiener Neustadt. In Verbindung mit dem angeschlossenen Tagesinternat wird hier Betreuung von 6.30-18 Uhr angeboten.

St. Christiana WRN Eine gemeinsame gesunde Jause. Hier verbringen jüngere und ältere Schüler ihre Zeit gemeinsam.

Volksschule: In der Volksschule wird neben nötigem Grundwissen auch Selbstständigkeit und Herzensbildung entsprechend einer Katholischen Privatschule vermittelt. Dialogisches Lernen, freie Lernphasen und Forscherwerkstätten bereichern das Angebot.

St. Christiana WRN Die Schülerinnen und Schüler dürfen in der Bildungseinrichtung auch in Wiener Neustadt ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

(Neue) Mittelschule: Sie bietet breit gefächerte Möglichkeiten. Sowohl Kinder, die eine längerfristige Ausbildungsform anstreben und weiterführende Schulen besuchen wollen, als auch Schülerinnen und Schüler, die mehr Unterstützung beim Lernen benötigen, werden hier von besonders engagierten Pädagoginnen und Pädagogen betreut. Das Zweileherersystem in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie spezielle Förderkurse und die familiäre Atmosphäre runden das Angebot ab. Kindern die bereit sind etwas zu leisten und sich an Vereinbarungen halten wollen und können, stehen nach Ihrer Schulzeit in der Mittelschule Sta. Christiana Wiener Neustadt viele Wege offen.

Polytechnische Schule: Sie bietet autonome Fachbereiche in Technik und Dienstleistungen. Zum einen bietet die PTS ein Orientierungsjahr für alle Unschlüssigen oder die Möglichkeit, den nicht ausreichenden Schulerfolg der achten Schulstufe zu verbessern und anschließend eine weiterführende Schule zu besuchen. Wer eine solche begonnen hat, diese aber im ersten Jahr nicht positiv abschließt, kann hier in einem freiwilligen 10. Schuljahr zu einem ordentlichen Abschluss kommen. Der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler strebt meist einen Lehrberuf an. Zusätzlich zur schulischen Ausbildung bietet diese Schulform einen sehr hohen Praxisanteil direkt in den gewünschten Berufen. Durch gute Verbindungen zu Firmen und Ausbildungsbetrieben stehen hier die Chancen gut, anschließend im gewünschen Lehrberuf zu landen. Im Schuljahr 2018/19 lag die diesbezügliche Erfolgsquote bei 100%. Aufnahbedingung in der privaten PTS Sta. Christiana sind eine positiv abgeschlossene 8. Schulstufe (ASO, NMS, AHS) sowie ein persönliches Aufnahmegespräch.